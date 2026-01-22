R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' u f f i c i a l e : i l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a è a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a c o n i l S s n i n I t a l i a . N e d à n o t i z i a l a G a z z e t t a U f f i c i a l e c h e r i p o r t a l a c o m u n i c a z i o n e d a p a r t e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l a " c o s t i t u z i o n e , n e l l a R e g i o n e L a z i o , d e l l ' A z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a c o n i l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ' P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a ' , i n R o m a " , c o n D p c m d e l 2 3 d i c e m b r e 2 0 2 5 . " C o n o r g o g l i o - a f f e r m a i l r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n - r e g i s t r i a m o l o s p l e n d i d o r i s u l t a t o p e r i l n o s t r o p o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o , r e a l t à d ' e c c e l l e n z a n e l t e r r i t o r i o p e r l a c u r a , p e r l a r i c e r c a , p e r l a f o r m a z i o n e , c o s t i t u i t o i n a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , p e r l a p r i m a v o l t a c o n d e c r e t o d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . I l p e r c o r s o c h e c i h a p o r t a t i a d e s s e r e a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a d i ' t i p o A ' è d u r a t o d i v e r s i a n n i . U n o s f o r z o i m p o r t a n t e p e r r i s p e t t a r e t u t t i i p a r a m e t r i n e c e s s a r i , u n l a v o r o c o n g i u n t o e c o m p l e s s o e u n r i s u l t a t o e c c e l l e n t e r a g g i u n t o g r a z i e a l l ' i m p e g n o e l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l l e c o l l e g h e e d e i c o l l e g h i c h e v i s i s o n o d e d i c a t i " . I l r i f e r i m e n t o a l ' t i p o A ' c h e c a r a t t e r i z z a l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a - c h i a r i s c e l ' a t e n e o i n u n a n o t a - p r e v e d e u n a g o v e r n a n c e c o n d i v i s a t r a u n i v e r s i t à e R e g i o n e , u n a i n t e g r a z i o n e s t r u t t u r a l e c h e , d i f a t t o , v a l o r i z z a l e c o m p e t e n z e d i e n t r a m b e l e i s t i t u z i o n i . I l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a è q u i n d i d e f i n i t o c o m e s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a , c o n f i n a l i t à d i e c c e l l e n z a a s s i s t e n z i a l e e d i r i c e r c a , g r a z i e a u n a c o l l a b o r a z i o n e i m p o r t a n t e f r a S s n e u n i v e r s i t à . A l l a l u c e d e l l a p i e n a i n t e g r a z i o n e f u n z i o n a l e , o r g a n i z z a t i v a e g e s t i o n a l e , l ' A o u P t v p r e s e n t e r à p r e s t o u n a s s e t t o u n i t a r i o v o l t o a l l o s v o l g i m e n t o c o n g i u n t o d e l l e a t t i v i t à d i a s s i s t e n z a , d i d a t t i c a e r i c e r c a , g a r a n t e n d o u n i f o r m i t à n e l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e , n e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e e n e l l a r e s p o n s a b i l i t à o r g a n i z z a t i v a . L a n o r m a t i v a r i c h i a m a t a n e l d e c r e t o d i s c i p l i n a i r a p p o r t i f r a S s n e u n i v e r s i t à e d e f i n i s c e g l i o r g a n i d e l l a n u o v a a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a : è p r e v i s t a l a f i g u r a d e l d i r e t t o r e g e n e r a l e ; i l c o l l e g i o s i n d a c a l e ; l ' o r g a n o d i i n d i r i z z o ; i l c o l l e g i o d i d i r e z i o n e . I l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a r a p p r e s e n t a u n o d e i p r i n c i p a l i p o l i o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i d e l L a z i o , p r o s e g u e l a n o t a . L ' i n t e g r a z i o n e t r a a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e , f o r m a z i o n e e r i c e r c a , u n i t a a l l ' a t t u a z i o n e d e l D m 7 7 / 2 0 2 2 , c o n s o l i d a i l r u o l o d e l P t v q u a l e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a s a n i t à p u b b l i c a e l a r e t e t e r r i t o r i a l e r e g i o n a l e e i n t e g r a l e f u n z i o n i d i a s s i s t e n z a , d i d a t t i c a e r i c e r c a , i n s t r e t t a c o n n e s s i o n e c o n l a F a c o l t à d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . E ' u n p r e s i d i o d i a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e e s i p o n e c o m e r i f e r i m e n t o p e r l a R e g i o n e L a z i o i n n u m e r o s i a m b i t i c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l i e s c i e n t i f i c i . I l P t v o p e r a i n u n c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e d i a m p i a d i m e n s i o n e e c o m p l e s s i t à , c o n u n b a c i n o d i c i r c a 8 5 0 m i l a r e s i d e n t i d i r e t t i e o l t r e 1 , 5 m i l i o n i d i a b i t a n t i s e r v i t i p e r f u n z i o n i d i a l t a s p e c i a l i t à . H a u n a c a p a c i t à d i 5 8 3 p o s t i l e t t o e d è o r g a n i z z a t o i n 6 d i p a r t i m e n t i ( B e n e s s e r e d e l l a s a l u t e m e n t a l e e n e u r o l o g i c a , d e n t a l e e o r g a n i s e n s o r i a l i ; E m e r g e n z a e a c c e t t a z i o n e ; O n c o e m a t o l o g i a ; P r o c e s s i a s s i s t e n z i a l i i n t e g r a t i ; S c i e n z e c h i r u r g i c h e ; S c i e n z e m e d i c h e ) ; 3 9 u n i t à o p e r a t i v e c o m p l e s s e , c o n o l t r e 2 m i l a p e r s o n e a l l a v o r o . N e l 2 0 2 4 - s i l e g g e - i l P t v h a g a r a n t i t o o l t r e 2 m i l i o n i e 4 0 0 m i l a a t t i v i t à a m b u l a t o r i a l i t r a v i s i t e , p r e s t a z i o n i l a b o r a t o r i a l i e d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i ; i n d e g e n z a o r d i n a r i a s o n o s t a t i s u p e r a t i i 1 7 . 6 0 0 r i c o v e r i p e r o l t r e 1 5 5 m i l a g i o r n i d i d e g e n z a . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l p r o n t o s o c c o r s o g e n e r a l e e o d o n t o i a t r i c o , c i s o n o s t a t i c i r c a 4 6 m i l a a c c e s s i . I l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a è D e a d i I I l i v e l l o e d è h u b a d a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e , p r e s e n t e n e l l a r e t e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' i c t u s c o n d o t a z i o n e d i u n U t n d i s e c o n d o l i v e l l o , l a r e t e d i e m e r g e n z a c a r d i o l o g i c a e c a r d i o c h i r u r g i c a c o n U t i c e d e m o d i n a m i c a , l a r e t e d i m e d i c i n a t r a s f u s i o n a l e , l a t e r a p i a d e l d o l o r e . i l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e i n f e t t i v e d i s e c o n d o l i v e l l o . I n o l t r e , è c e n t r o d i r i f e r i m e n t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l t r a u m a g r a v e c o n C t s r e g i o n a l e , p e r l a r e t e o n c o l o g i c a a l l ' a v a n g u a r d i a c o n B r e a s t U n i t , C o l o r e c t a l U n i t e p o l m o n e , e p e r l e m a l a t t i e r a r e . I l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a è u n o d e i p r i n c i p a l i p o l i d i a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l a R e g i o n e L a z i o ( r i c o n o s c i m e n t o A g e n a s 2 0 2 3 t r a l e m i g l i o r i A o u n i v e r s i t a r i e d e l L a z i o ) . I d a t i d e l P r o g r a m m a r e g i o n a l e d i v a l u t a z i o n e d e g l i E s i t i 2 0 2 5 c o n f e r m a n o l ' e l e v a t o l i v e l l o d i q u a l i t à c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l e d e l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a i n n u m e r o s e a r e e o p e r a t i v e t r a c u i a r e a c a r d i o c i r c o l a t o r i a , a r e a r e s p i r a t o r i a , a r e a o s t e o m u s c o l a r e , a r e a c h i r u r g i c a g e n e r a l e e o n c o l o g i c a , a r e a n e f r o l o g i c a .