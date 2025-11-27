R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D u e b u o n e n o t i z i e a r r i v a n o o g g i d a l f r o n t e e u r o p e o p e r l ’ I t a l i a . I l C o n s i g l i o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a h a a p p r o v a t o i n v i a d e f i n i t i v a l a r e v i s i o n e d e l P n r r i t a l i a n o , c o n f e r m a n d o i n t e g r a l m e n t e l a d o t a z i o n e f i n a n z i a r i a d i 1 9 4 , 4 m i l i a r d i d i e u r o . N e i p r o s s i m i g i o r n i è a t t e s o i l v i a l i b e r a a l p a g a m e n t o d e l l ’ o t t a v a r a t a , m e n t r e e n t r o f i n e a n n o i l G o v e r n o p r e s e n t e r à l a r i c h i e s t a d i p a g a m e n t o d e l l a p e n u l t i m a r a t a ” . C o s ì i n u n a n o t a i l s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e e d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i a A l b a n o . " U l t e r i o r i i n d i c a z i o n i p o s i t i v e p e r l a n o s t r a N a z i o n e - p r o s e g u e - a r r i v a n o d a l ' M i p S c o r e b o a r d ' d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , i l r a p p o r t o c h e m o n i t o r a i p r o g r e s s i c o m p i u t i n e l l e r i f o r m e d a g l i S t a t i m e m b r i c h e p r e s e n t a n o s q u i l i b r i m a c r o e c o n o m i c i . L ’ I t a l i a , i n s i e m e a M a l t a , è i l P a e s e d e l l ’ U e c h e r i s p e t t a i l m a g g i o r n u m e r o d i i n d i c a t o r i , b e n 1 2 , s u p e r a n d o e c o n o m i e s p e s s o c o n s i d e r a t e u n m o d e l l o , c o m e l a G e r m a n i a o i c o s i d d e t t i P a e s i f r u g a l i , c h e n e s o d d i s f a n o u n n u m e r o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e " . " N e g l i u l t i m i d u e a n n i , d a l 2 0 2 2 a l 2 0 2 4 , l ’ I t a l i a h a i n o l t r e r i d o t t o d a t r e a u n o i l n u m e r o d e g l i i n d i c a t o r i n o n r i s p e t t a t i . L ’ I t a l i a s i d i s t i n g u e i n p a r t i c o l a r e p e r : p o s i z i o n e p a t r i m o n i a l e n e t t a s u l l ’ e s t e r o , c o m p e t i t i v i t à e d e x p o r t , b a s s o l i v e l l o d i i n d e b i t a m e n t o d i f a m i g l i e e i m p r e s e , r i d o t t a d i s o c c u p a z i o n e , c r e s c i t a d e l t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e a l l a v o r o . S i t r a t t a d i s e g n a l i c h e c o n f e r m a n o c o m e l ’ I t a l i a , g u i d a t a d a G i o r g i a M e l o n i , s t i a r e c u p e r a n d o p i e n a c r e d i b i l i t à i n E u r o p a , c o n u n r u o l o s e m p r e p i ù a f f i d a b i l e r i c o n o s c i u t o " , c o n c l u d e .