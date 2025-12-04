R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A s s e m b l e a o d i e r n a , d a l t e m a ' U n a v i s i o n e f u t u r a ' , s o t t o l i n e a d i p e r s é l ’ a m b i z i o n e d e l l a v o s t r a C o n f e d e r a z i o n e d i g i o c a r e u n r u o l o n e l l a f a s e d i s v i l u p p o d e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . L e c r i t i c i t à , c h e o s t a c o l a n o l o s v i l u p p o d e l s i s t e m a d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , r a p p r e s e n t a n o a l t r e t t a n t e s f i d e p e r p r o m u o v e r e u n m o d e l l o p r o d u t t i v o v i r t u o s o a e f f i c a c e s u p p o r t o d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l t e s s u t o e c o n o m i c o n a z i o n a l e , a n c h e i n t e r m i n i o c c u p a z i o n a l i e d i c o e s i o n e s o c i a l e . I l s o s t e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i p e r u n ’ a u t o r e v o l e p r e s e n z a i n a m b i t o e u r o p e o e g l o b a l e , p e r p r o m u o v e r e l a f o r m a z i o n e e f a v o r i r e l ’ a c c e s s o a l l e r i s o r s e , è e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r l ’ i n c r e m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e d e l l ’ i n t e r a e c o n o m i a n a z i o n a l e " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o i n o c c a s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e l l ' a r t i g i a n a t o e d e l l a p i c c o l a e m e d i a i m p r e s a a l p r e s i d e n t e , D a r i o C o s t a n t i n i .