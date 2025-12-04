Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "LAssemblea odierna, dal tema 'Una visione futura', sottolinea di per sé lambizione della vostra Confederazione di giocare un ruolo nella fase di sviluppo delleconomia del Paese. Le criticità, che ostacolano lo sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese, rappresentano altrettante sfide per promuovere un modello produttivo virtuoso a efficace supporto della competitività del tessuto economico nazionale, anche in termini occupazionali e di coesione sociale. Il sostegno delle istituzioni per unautorevole presenza in ambito europeo e globale, per promuovere la formazione e favorire laccesso alle risorse, è elemento essenziale per lincremento della produttività delle piccole e medie imprese e dellintera economia nazionale". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione dell'Assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa al presidente, Dario Costantini.