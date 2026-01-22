R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V a l e r i o Z a n o n e è s t a t o f i g u r a d i g r a n d e i n n o v a t o r e e m o d e r n i z z a t o r e d e l l a l u n g a s t o r i a d e l p e n s i e r o e d e l l ’ a z i o n e l i b e r a l i d e l l ’ I t a l i a . F o r t e m e n t e l e g a t o a l l a l e z i o n e d i L u i g i E i n a u d i , s e p p e a t t u a l i z z a r n e l a p r o p o s t a a l l a f i n e d e l N o v e c e n t o e i l c o n v e g n o d e d i c a t o a ' V a l e r i o Z a n o n e e i l l i b e r a l i s m o i t a l i a n o ' , a d i e c i a n n i d a l l a s c o m p a r s a , n e l l ’ a m b i t o d e l l e a t t i v i t à d e l C o m i t a t o p e r l e c e l e b r a z i o n i d e i 1 5 0 a n n i d a l l a n a s c i t a d e l l ’ e c o n o m i s t a d i C a r r ù , è i n i z i a t i v a c h e a p p r e z z o m o l t o " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o a G i u s e p p e C a r l o F e r d i n a n d o V e g a s , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e p e r i 1 5 0 a n n i d a l l a n a s c i t a d i L u i g i E i n a u d i . " P r o m o t o r e a t t i v o d e l l a t u t e l a d e l l e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i , Z a n o n e - r i c o r d a i l C a p o d e l l o S t a t o - f u a t t i v o n e l l a s u a f o r z a p o l i t i c a a l i v e l l o r e g i o n a l e - f u s i n d a c o d i T o r i n o - e n a z i o n a l e , a s s u m e n d o s i g n i f i c a t i v i i n c a r i c h i n e l l e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a , r e c a n d o c o n t r i b u t i i n c i s i v i . L a p r o t e z i o n e d e l l ’ a m b i e n t e i n I t a l i a è d e b i t r i c e d e l l a s u a a z i o n e , c h e p o r t ò a l l a l e g g e i s t i t u t i v a d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e , n e l 1 9 8 6 . D a m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , s i t r o v ò a d i r i g e r e l a m i s s i o n e n e l G o l f o P e r s i c o , d i r e t t a a l l a p r o t e z i o n e d e l l a l i b e r t à d i n a v i g a z i o n e n e l l ’ a r e a " . " F e r m o s o s t e n i t o r e d e l l ’ e u r o p e i s m o - h a g u i d a t o i l M o v i m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a - Z a n o n e v e d e v a n e l l a c o o p e r a z i o n e m u l t i l a t e r a l e u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r l a s o l u z i o n e d e l l e q u e s t i o n i n a z i o n a l i e s o v r a n a z i o n a l i . V a l e r i o Z a n o n e - c o n c l u d e M a t t a r e l l a - r a p p r e s e n t a , n e l p a t r i m o n i o c i v i l e d e l l a R e p u b b l i c a , u n e s e m p i o d i d e d i z i o n e a l l ’ a f f e r m a z i o n e d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l o S t a t o d i d i r i t t o p e r l e f u t u r e g e n e r a z i o n i " .