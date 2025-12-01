R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o d i s p i a c i u t o p e r l a c o m p a r s a d i N i c o l a , p e r c h é p r i m a d i t u t t o e r a u n a p e r s o n a d i f a m i g l i a . A b b i a m o p r a t i c a m e n t e v i s s u t o u n a v i t a i n s i e m e , p e r q u a n t o m i r i g u a r d a d a q u a n d o e r o r a g a z z i n o l o v e d e v o g i o c a r e i n t e l e v i s i o n e , e r a u n p o ' i l m i o i d o l o , l ' h o i n c o n t r a t o c o m e g i o c a t o r e i n c a m p o , è s t a t o c o m p a g n o m i o d i C o p p a D a v i s , q u a n d o i o e r o u n r a g a z z i n o , è s t a t o i l m i o c a p i t a n o q u a n d o a b b i a m o v i n t o l a C o p p a D a v o s e i n q u e s t i u l t i m i 2 0 a n n i s i a m o s e m p r e s t a t i i n s i e m e , a b b i a m o c o n d i v i s o t a n t e c o s e " . Q u e s t o i l r i c o r d o d i C o r r a d o B a r a z z u t t i a l l ' A d n k r o n o s d i N i c o l a P i e t r a n g e l i , s c o m p a r s o a 9 2 a n n i . " N i c o l a e r a u n a m i c o , e r a u n a p e r s o n a a l l a q u a l e e r o m o l t o v i c i n o e u n g r a n d e p e r s o n a g g i o s p o r t i v o . E t a u n a m b a s c i a t o r e n e l m o n d o d e l t e n n i s e d e l l o s p o r t , u n a m b a s c i a t o r e d i p r i n c i p i e d i v a l o r i , u n g r a n d e p e r s o n a g g i o s p o r t i v o c h e h a d a t o t a n t i s s i m o a l t e n n i s e a l l o s p o r t i t a l i a n o " , h a c o n c l u s o l ' e x c a p i t a n o d i C o p p a D a v i s .