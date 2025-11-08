T o r i n o , 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L a n g h e , R o e r o e M o n f e r r a t o t o r n a n o a v e s t i r s i d i m a g i a i n o c c a s i o n e d e l l a n u o v a e d i z i o n e d e l ‘ M a g i c o P a e s e d i N a t a l e ’ l ’ e v e n t o d i f f u s o c h e d a 1 9 a n n i p o r t a l e t r a d i z i o n i n a t a l i z i e n e l t e r r i t o r i o p a t r i m o n i o U n e s c o , c o i n v o l g e n d o g r a n d i e p i c c i n i i n u n v i a g g i o i n c a n t a t o i n p a e s a g g i d a f i a b a , t r a l u c i , m u s i c h e , a d d o b b i e m e r c a t i n i . Q u e s t ’ a n n o l a m a n i f e s t a z i o n e , p r o m o s s a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e G e n e r a z i o n e e i n p r o g r a m m a t r a A s t i , G o v o n e e S a n D a m i a n o d ’ A s t i d a l 1 5 n o v e m b r e a l 2 1 d i c e m b r e , s i p r e s e n t a c o n u n t e m a s p e c i a l e ‘ R i t o r n o a l l e r a d i c i ’ , f i l o c o n d u t t o r e c h e p o r t e r à i v i s i t a t o r i a r i s c o p r i r e l a v e r a e s s e n z a d e l N a t a l e , t r a v a l o r i a u t e n t i c i d e l l o s t a r e i n s i e m e , c a l o r e f a m i l i a r e f a t t o d i p i c c o l i g e s t i e m e m o r i a c o l l e t t i v a , c o n f e r m a n d o s i u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù a m a t i d e l p a n o r a m a n a t a l i z i o i t a l i a n o , t a n t o d a e s s e r e s t a t o p r e m i a t o c o m e ‘ m e r c a t i n o p i ù r o m a n t i c o d ' E u r o p a ’ . ( V I D E O ) G o v o n e , c u o r e s t o r i c o d e l l ' e v e n t o , s i p r e p a r a a d a c c o g l i e r e i v i s i t a t o r i c o n u n p r o g r a m m a r i c c o d i n o v i t à . A p a r t i r e d a l 1 5 n o v e m b r e , i v i s i t a t o r i s a r a n n o a c c o l t i d a u n a r i n n o v a t a v e r s i o n e d e L a C a s a d i B a b b o N a t a l e . T r a m u s i c h e n a t a l i z i e , s i m p a t i c i e l f i e s c e n o g r a f i e d a f i a b a , s a r à u n c r e s c e n d o d i e m o z i o n i f i n o a l m o m e n t o p i ù a t t e s o : l ' i n c o n t r o c o n B a b b o N a t a l e a c u i i p i u ’ p i c c o l i p o t r a n n o c o n s e g n a r e l a p r o p r i a l e t t e r i n a . I l p i a n o n o b i l e d e l C a s t e l l o R e a l e , p a t r i m o n i o U n e s c o , f a r à d a c o r n i c e a l p e r c o r s o ‘ N a t a l e a l C a s t e l l o R e a l e ’ , u n i t i n e r a r i o s u g g e s t i v o c h e a t t r a v e r s a l e e l e g a n t i s a l e d e l l a r e s i d e n z a s a b a u d a , o g n u n a t r a s f o r m a t a p e r l ' o c c a s i o n e c o n a d d o b b i e c o l o r i c h e r a c c o n t a n o l a m a g i a d e l N a t a l e . A n c h e q u e s t ’ a n n o t o r n a l o s p e t t a c o l o - l a b o r a t o r i o ‘ L a S c u o l a d e g l i E l f i ’ d o v e b a m b i n i e a d u l t i s a r a n n o c o i n v o l t i d a T a t a E l f a e d a i s i m p a t i c i e l f i i n n u o v e p r o v e e a t t i v i t à . T r a l e n o v i t à d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 l o s d o p p i a m e n t o d e l m e r c a t i n o d i N a t a l e , a d a f f i a n c a r e i l c e l e b r e a p p u n t a m e n t o d i A s t i , a n c h e a G o v o n e s a r a n n o a l l e s t i t e 6 0 c a s e t t e d i l e g n o d e d i c a t e a d a r t i g i a n a t o p r o d o t t i t i p i c i e d e c c e l l e n z e g a s t r o n o m i c i c h e s i s n o d e r a n n o l u n g o i l v i a l e c h e c i r c o n d a i l C a s t e l l o R e a l e . S a r a ’ c o m e d i c o n s u e t o p i a z z a A l f i e r i a d o s p i t a r e a d A s t i i l m e r c a t i n o d i N a t a l e , u n i c o e v e n t o i t a l i a n o a d e n t r a r e n e l l a t o p 5 d e l c o n t e s t E u r o p e a n B e s t D e s t i n a t i o n e p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o d e s t i n a t a r i o d e l t i t o l o d i ‘ m e r c a t i n o p i u ’ r o m a n t i c o d ’ E u r o p a ’ n e l 2 0 2 4 . A n c h e q u e s t ’ a n n o s a r a n n o o l t r e 1 3 0 l e c a s e t t e d e d i c a t e a l l ’ a r t i g i a n a t o e a i p r o d o t t i t i p i c i e d i g a s t r o n o m i a c h e a c c o g l i e r a n n o i v i s i t a t o r i . A r a p p r e s e n t a r e i l c u o r e s p i r i t u a l e d e l ‘ M a g i c o P a e s e d i N a t a l e ‘ s a r à a n c h e q u e s t ’ a n n o i l p r e s e p e v i v e n t e d i S a n D a m i a n o d ’ A s t i , g i u n t o a l l a s u a 1 7 ª e d i z i o n e . I n p e r c o r s o c h e s i s n o d a t r a c o r t i l i e c a n t i n e d e l c e n t r o s t o r i c o , i l p a e s e m e t t e i n s c e n a l a N a t i v i t à e g l i a n t i c h i m e s t i e r i . A n c h e S a n t o S t e f a n o B e l b o , i n f i n e , s i u n i s c e a l ‘ M a g i c o P a e s e d i N a t a l e ’ c o n ‘ L a F i a b a d i N a t a l e ’ n e i w e e k e n d d e l 7 - 8 , 1 3 - 1 4 e 2 0 - 2 1 d i c e m b r e . P e r l ’ o c c a s i o n e , u n m a e s t o s o a l b e r o d i N a t a l e s a r à c i r c o n d a t o d a p o s t a z i o n i d o v e M a m m a N a t a l e e u n e l f o a c c o m p a g n e r a n n o i v i s i t a t o r i i n u n p e r c o r s o d e d i c a t o a l l a c r e a z i o n e d i d e c o r a z i o n e a r t i g i a n a l i e a l l a p r e p a r a z i o n e d i s p e c i a l i t à t i p i c h e