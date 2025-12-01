R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P h i l i p M o r r i s I t a l i a h a a n n u n c i a t o o g g i c h e , a p a r t i r e d a l 2 d i c e m b r e , A n d r e a G u g l i e l m o s a r à i l n u o v o d i r e t t o r e d e l l e r e l a z i o n i e s t e r n e d e l l ’ a f f i l i a t a i t a l i a n a . N e l s u o n u o v o r u o l o , A n d r e a G u g l i e l m o s a r à a c a p o d e l l a s t r u t t u r a d e d i c a t a a l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i , a g l i a f f a r i r e g o l a t o r i e f i s c a l i , a l l ’ a r e a m e d i c o - s c i e n t i f i c a , a l l a c o m u n i c a z i o n e e a l c o n t r a s t o a l c o m m e r c i o i l l e c i t o . R e s p o n s a b i l e d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a d a g e n n a i o 2 0 2 5 , A n d r e a G u g l i e l m o è e n t r a t o i n a z i e n d a n e l 2 0 1 4 , e h a r i c o p e r t o i n c a r i c h i d i c r e s c e n t e r e s p o n s a b i l i t à a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a r e a d e l l e r e l a z i o n i e s t e r n e , t r a i q u a l i q u e l l o d i s e n i o r m a n a g e r p e r g l i a f f a r i r e g o l a t o r i e d i s t i t u z i o n a l i d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a a R o m a , p a r t e c i p a n d o a n c h e a i m p o r t a n t i g r u p p i d i l a v o r o i n a m b i t o e u r o p e o e i n t e r n a z i o n a l e , e q u e l l o d i r e s p o n s a b i l e d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i d i P h i l i p M o r r i s M a n u f a c t u r i n g & T e c h n o l o g y B o l o g n a , i l p r i n c i p a l e p o l o p r o d u t t i v o d e l l ’ a z i e n d a a l i v e l l o g l o b a l e . C o n u n a e s p e r i e n z a u l t r a d e c e n n a l e n e l s e t t o r e d e l l e r e l a z i o n i e s t e r n e , h a a s s u n t o n e g l i a n n i r u o l i d i r e s p o n s a b i l i t à s i a n e g l i a f f a r i i s t i t u z i o n a l i s i a n e l l a c o n s u l e n z a a z i e n d a l e . P r e c e d e n t e m e n t e è s t a t o s e n i o r c o n s u l t a n t e a s s i s t e n t e d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o p r e s s o T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i , o c c u p a n d o s i d i p r o g e t t i d i c o n s u l e n z a s t r a t e g i c a p e r a z i e n d e i t a l i a n e e m u l t i n a z i o n a l i . A n d r e a G u g l i e l m o s u b e n t r a a M i c h e l e S a m o g g i a , c h e h a d e c i s o d i i n t r a p r e n d e r e u n a n u o v a s f i d a p r o f e s s i o n a l e i n u n a s o c i e t à l e a d e r a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e n e l c a m p o d e l l a l e a d e r s h i p a d v i s o r y . S a m o g g i a l a s c i a P h i l i p M o r r i s I t a l i a d o p o u n p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e d u r a t o q u a s i d i e c i a n n i i n c u i , p r i m a d i d i v e n t a r e D i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o , h a r i c o p e r t o d i v e r s i r u o l i t r a a f f a r i i s t i t u z i o n a l i , c o m u n i c a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e s c i e n t i f i c e n g a g e m e n t . I n q u e s t i a n n i S a m o g g i a h a d a t o u n c o n t r i b u t o d e c i s i v o p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l ' a z i e n d a e p e r i l p o s i z i o n a m e n t o d e l l a s t e s s a c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i a t t o r i n e l p a n o r a m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o .