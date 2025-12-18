R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o i s i a m o d i f r o n t e a d e s s o a d u n a m a g g i o r a n z a e a u n g o v e r n o , s e n z a o f f e s a p e r n e s s u n o a l i v e l l o p e r s o n a l e , t e c n i c a m e n t e d i i m b r o g l i o n i : h a n n o f a t t o 3 a n n i f a l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s u l l ’ a b o l i z i o n e d e l l a l e g g e F o r n e r o e p o i d a q u a n d o g o v e r n a n o n o n f a n n o c h e a l l u n g a r l a l ’ e t à p e n s i o n a b i l e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a i m i c r o f o n i d i S k y t g 2 4 . " L a v e r i t à è c h e a l l u n g a n o l ’ e t à p e n s i o n a b i l e c o n t i n u a m e n t e , q u e s t o - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - è u n P a e s e i n c u i o r m a i s i a n d r à i n p e n s i o n e t r a u n p o ’ a 7 0 a n n i e p o i a 7 5 . P e r a l t r o p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i q u e s t e s c e l t e s o n o u n a c o n d a n n a d i c i a m o s e n z a s p e r a n z a : c o n l e c a r r i e r e l a v o r a t i v e d e i g i o v a n i c h e i n i z i a n o t a r d i , s o n o p r e c a r i e , i n t e r m i t t e n t i e d i s c o n t i n u e o l t r e c h e s o t t o p a g a t e s a r e m o d i f r o n t e a u n d i s a s t r o s o c i a l e s e n z a p r e c e d e n t i " . " B i s o g n e r e b b e n a t u r a l m e n t e a n d a r e i n t u t t ’ a l t r a d i r e z i o n e , m a n o n c r e d o c h e s a r à c o s ì d a t o i l m o d o i n c u i s i a m o a r r i v a t i f i n o a d o g g i , a l t r o c h e l e g g e d i b i l a n c i o f a t t a i n P a r l a m e n t o , e l a p r i m a a d e s s e r e u m i l i a t a è l a s t e s s a m a g g i o r a n z a . O r m a i l a l e g g e d i b i l a n c i o a r r i v a c o m e u n a s c a t o l a v u o t a a m e t à o t t o b r e e a m e t à d i c e m b r e i l g o v e r n o d e c i d e c o s a m e t t e r c i , e f a c e n d o l a v o t a r e d a l P a r l a m e n t o a s c a t o l a c h i u s a a p o c h e o r a d a l l ’ e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o " .