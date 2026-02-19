R o m a , 1 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - S u i n d i c a z i o n e d e l l a s e n a t r i c e F r a n c e s c a L a M a r c a , i l p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d d e l S e n a t o F r a n c e s c o B o c c i a h a i n v i a t o u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o p e r s o l l e c i t a r e l a c a l e n d a r i z z a z i o n e d e l l a m o z i o n e r e l a t i v a a l l a s t i p u l a z i o n e d i a c c o r d i p r e v i d e n z i a l i t r a l ’ I t a l i a e i P a e s i d e l C e n t r o A m e r i c a . L o r e n d e n o t o i l P d . L a m o z i o n e , f i r m a t a d a c i r c a u n a c i n q u a n t i n a d i s e n a t o r i d i d i v e r s i s c h i e r a m e n t i p o l i t i c i c o n l ’ e c c e z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i m p e g n a i l g o v e r n o i t a l i a n o a p r o m u o v e r e l a s t i p u l a d i a c c o r d i b i l a t e r a l i i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a s o c i a l e c o n i P a e s i d e l C e n t r o A m e r i c a e d e i C a r a i b i , c o n l ' o b i e t t i v o d i t u t e l a r e i d i r i t t i p r e v i d e n z i a l i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i c h e v i v o n o e l a v o r a n o i n t a l i P a e s i . " A f r o n t e d i q u e s t a r i c h i e s t a - h a d i c h i a r a t o L a M a r c a - a u s p i c o v e r a m e n t e c h e i l P r e s i d e n t e L a R u s s a e l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a c o l g a n o l ’ o p p o r t u n i t à d i a v v i a r e i n A u l a u n c o n f r o n t o s e r i o e c o s t r u t t i v o s u u n t e m a c o s ì i m p o r t a n t e p e r g l i i t a l i a n i i n q u e l l a R e g i o n e , c h e s p e s s o s i s e n t o n o i g n o r a t i d a l l a M a d r e P a t r i a , d a n d o f i n a l m e n t e u n s e g n a l e c h i a r o d i a t t e n z i o n e e d i i m p e g n o a t u t e l a d e i d i r i t t i d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i a l l ’ e s t e r o " .