R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n v o r r e i c h e s i f a c e s s e d i t u t t a u n ' e r b a u n f a s c i o d e f i n e n d o m a i a l e u n s i o n i s t a . I o f a c c i o p a r t e d e l l a m i n o r a n z a d i q u e s t o p a r t i t o , c i s o n o q u a s i s e m p r e s t a t a i n m i n o r a n z a , m a s o n o o r g o g l i o s a d i f a r e p a r t e d e l l a m i n o r a n z a e v o g l i o d i r e c h e n o n p e n s o s i a a c c e t t a b i l e e s s e r e p a r a g o n a t i , s i c c o m e s i è i n m i n o r a n z a , a p e r s o n e c h e t r a d i s c o n o l ' u n i t à d e l p a r t i t o . L ' u n i t à n o n è u n a n i m i s m o e l e m i n o r a n z e s o n o l ' o s s i g e n o d e l l a d e m o c r a z i a " . L o d i c e , a q u a n t o v i e n e r i f e r i t o , S a n d r a Z a m p a a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " L ' E u r o p a è n a t a p e r t u t e l a r e l e s u e m i n o r a n z e , l ' E u r o p a n e l l a q u a l e n o i c r e d i a m o è n a t a p e r t u t e l a r e l e m i n o r a n z e . I p a r t i t i c h e n o n s o n o i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e c h e l a m i n o r a n z a è u n a r i c c h e z z a — q u e s t o è s t a t o u n g r a n d e p a t r i m o n i o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o - e v i d e n t e m e n t e n o n p o s s o n o f u n z i o n a r e , h a n n o u n g r a n d e p r o b l e m a e p r i m a o p o i l o p a g a n o " .