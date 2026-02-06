R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " T u t t i p o s s i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d e i r i s u l t a t i c o n c r e t i p o r t a t i n e l p a r t i t o , m a g g i o r a n z a e m i n o r a n z a . G u a r d a t e l a s t r a d a c h e a b b i a m o f a t t o , m a n c a u n t r a t t o f o n d a m e n t a l e m a d a d o v e s i a m o p a r t i t i ? C i a b b i a m o m e s s o t r e a n n i a r i c o s t r u i r e u n a c o a l i z i o n e u g u a l e n e l l e R e g i o n i e v e d e r e i s o n d a g g i d i r e c h e l a p a r t i t a l e e l e z i o n i è g i à a p e r t a . L a l i n e a t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a h a p o r t a t o r i s u l t a t i c o n c r e t i c h e s o n o d i t u t t o i l p a r t i t o , m a g g i o r a n z a e m i n o r a n z a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e d e l p a r t i t o .