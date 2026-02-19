R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S a b a t o p r o s s i m o , 2 1 f e b b r a i o , a p a r t i r e d a l l e 1 0 a l l o S p i n T i m e ( v i a S a n t a C r o c e i n G e r u s a l e m m e 5 5 ) A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e C o m p a g n o è i l m o n d o . I l a v o r i s a r a n n o i n t r o d o t t i d a l p r e s i d e n t e A r t u r o S c o t t o e s i a r t i c o l e r a n n o i n d u e p a n e l d i a p p r o f o n d i m e n t o a p e r t i a l c o n t r i b u t o d i t u t t i i p a r t e c i p a n t i " . S i l e g g e i n u n a n o t a . " I l p r i m o c o n P i e r l u i g i B e r s a n i , S e r e n a S o r r e n t i n o - P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e C g i l p e r i l P r o g r a m m a F o n d a m e n t a l e - e S a l v a t o r e M o n n i - e c o n o m i s t a - s u I l d e c l i n o d e l l ’ I t a l i a e l e r i s p o s t e d e l l a s i n i s t r a p e r u n a b u o n a o c c u p a z i o n e . L o i n t r o d u r r à P i e r o L a t i n o . I l s e c o n d o c o n M a s s i m o D ’ A l e m a , R o b e r t o S p e r a n z a , F r a n c e s c o S i n o p o l i - P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e D i V i t t o r i o - F a u s t a S p e r a n z a - e d i t o r i a l i s t a d i A v v e n i r e - s u l l a n e c e s s i t à d i c o s t r u i r e U n o r d i n e m o n d i a l e f o n d a t o s u l m u l t i l a t e r a l i s m o e s u l l a c o e s i s t e n z a p a c i f i c a n e l t e m p o d i T r u m p e d e l l e d e s t r e s o v r a n i s t e . L o i n t r o d u r r à A l f r e d o D ’ A t t o r r e " . " C i s a r a n n o i n o l t r e i s a l u t i d i d o n M a t t i a F e r r a r i , d i F r a n c e s c o V i g o r i t o d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e p e r i l N o a l r e f e r e n d u m e u n v i d e o m e s s a g g i o d i A l e x i s T s i p r a s , e x p r i m o m i n i s t r o g r e c o . S a r à p o s s i b i l e , d a l l e 1 2 a l l e 1 4 , p r a n z a r e n e l l ’ o s t e r i a i n t e r n a a l l o S p i n T i m e c o n u n p r e z z o f i s s o d i 1 0 e u r o . I l a v o r i s i c o n c l u d e r a n n o a t t o r n o a l l e 1 7 " .