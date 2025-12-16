R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - R i u n i o n e f i u m e a l S e n a t o d e l g r u p p o P d , i n i z i a t a a t t o r n o a l l e 1 6 e a n c o r a i n c o r s o . S t a m a t t i n a E l l y S c h l e i n a v e v a d e t t o a i c r o n i s t i c h e a l l ' o d g d e l l a r i u n i o n e e r a p r e v i s t a l a l e g g e d i b i l a n c i o . E i n e f f e t t i l a p r i m a p a r t e d e l l ' a s s e m b l e a s i è f o c a l i z z a t a s u l l a m a n o v r a . P o i i s e n a t o r i h a n n o a p e r t o u n a l t r o c a p i t o l o : q u e l l o d e l d d l D e l r i o s u l l ' a n t i s e m i t i s m o . P r o p o s t a c h e n e i g i o r n i s c o r s i h a c r e a t o s c o s s o n i t r a i d e m . T a n t i s s i m i g l i i n t e r v e n t i , r i f e r i s c e c h i s t a p a r t e c i p a n d o a l l a r i u n i o n e . A p a r t i r e d a l l o s t e s s o D e l r i o . " S i s t a d i s c u t e n d o , c o n g a r b o " , s p i e g a u n s e n a t o r e . " C o n f r o n t o s e r e n o e f r a n c o . C ' e r a n o a n c h e t a n t i c o l l e g h i n o n i n f o r m a t i " , a g g i u n g e u n a s e n a t r i c e . " N e s s u n i n t e r v e n t o s o p r a l e r i g h e " , c o n f e r m a u n a l t r o p a r l a m e n t a r e d e m c h e o s s e r v a : " O c c o r r e t r o v a r e u n p u n t o u n i t a r i o . S i a m o i p r i m i a d e s s e r e c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o . Q u a l e s i a l o s t r u m e n t o p i ù a d a t t o è i l t e m a " .