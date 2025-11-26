R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a l o c a t i o n e r a s u g g e s t i v a : l a S a l a d e l l a C o n t r a d a d i V o l t a i a , u n ' a n t i c a c r i p t a s u l l a m u r a m e d i e v a l i d i M o n t e p u l c i a n o . M a n o n s i s v o l g e r à l ì l a t r e g i o r n i o r g a n i z z a t a d a l l a m a g g i o r a n z a d e m . B o o m d i a d e s i o n i ( o l t r e 6 0 0 ) e s a l a t r o p p o p i c c o l a . T u t t o s p o s t a t o a l l ' a p e r t o , n o n o s t a n t e l e t e m p e r a t u r e . S i s t a m o n t a n d o i n q u e s t e o r e u n a t e n s o s t r u t t u r a ( r i s c a l d a t a ) n e l p a r c o p u b b l i c o d e l l a c i t t a d i n a i n p r o v i n c i a d i S i e n a , i g i a r d i n i d i P o g g i o f a n t i . L ' i n i z i a t i v a è s t a t a o r g a n i z z a t a d a l l e a r e e d e m c h e a l c o n g r e s s o h a n n o s o s t e n u t o E l l y S c h l e i n o v v e r o A r e a d e m d i D a r i o F r a n c e s c h i n i , l a s i n i s t r a d i A n d r e a O r l a n d o e g l i e x - a r t . 1 c o m e N i c o S t u m p o . T a n t i g l i o s p i t i d a M a u r i z i o L a n d i n i e P i e r p a o l o B o m b a r d i e r i , a d A n d r e a C u c c e l l o p e r l a C i s l e p e r C o n f i n d u s t r i a i l v i c e p r e s i d e n t e M a u r i z i o M a r c h e s i n i . C i s a r à a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l ' A n c i e s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i . C h i u d e i l a v o r i S c h l e i n . ' C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a ' , t i t o l o d e l l ' e v e n t o . " C h i u s e l e r e g i o n a l i , s i a p r e l a f a s e d i p r e p a r a z i o n e a l l e p o l i t i c h e . L a d a t a s c e l t a n o n è c a s u a l e " , d i c e u n o d e g l i o r g a n i z z a t o r i . A s e n t i r e G i u s e p p e C o n t e n o n c ' è f r e t t a v i s t o c h e p e r 5 S t e l l e s e n e d o v r e b b e p a r l a r e d o p o l ' e s t a t e . " C i v u o l e p a z i e n z a - c o m m e n t a A l e s s a n d r o A l f i e r i - c o m e p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l a c o a l i z i o n e . I n r e a l t à i n P a r l a m e n t o s t i a m o g i à l a v o r a n d o s u m o l t e p r o p o s t e i n c o m u n e a p a r t i r e d a g l i e m e n d a m e n t i c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o i n s i e m e s u l l a m a n o v r a " . E c o m u n q u e s e C o n t e a p r e i l c a n t i e r e d e l p r o g r a m m a 5 S t e l l e , p r i m a d i s e d e r s i a l t a v o l o d e l l a c o a l i z i o n e , a n c h e t r a i d e m s i a v v e r t e l a n e c e s s i t à d i u n c o n f r o n t o . L o d i c e v a a n c h e o g g i O r l a n d o : " N o n s o i n q u a l e f o r m a m a p e n s o c h e c i v o g l i a u n m o m e n t o p e r p a r l a r e , e l a b o r a r e u n p r o g r a m m a , c o n f r o n t a r c i t r a d i n o i , m a s o p r a t t u t t o c o n i c i t t a d i n i a n c h e a l l a l u c e d e l d a t o s u l l ' a s t e n s i o n i s m o , a n c h e p e r c h é i l q u a d r o d a q u a n d o a b b i a m o e l e t t o E l l y è c a m b i a t o " . L ' o p z i o n e c o n g r e s s o r e s t a s u l l o s f o n d o . I e r i S c h l e i n h a c o n g e l a t o l a q u e s t i o n e . " N o n è u n a p r i o r i t à " . M a i n T r a n s a t l a n t i c o c ' è c h i n o n e s c l u d e c h e l a s e g r e t a r i a , f o r t e d e l s u c c e s s o a l l e r e g i o n a l i , s i a t e n t a t a d a u n a n t i c i p o d e l l e a s s i s e ( i l s u o m a n d a t o s c a d e a d i n i z i o 2 0 2 7 , p o c o p r i m a d e l l e p o l i t i c h e ) p e r r a f f o r z a r e l a s u a l e a d e r s h i p . " S c h l e i n è g i à f o r t e n e l p a r t i t o , n o n n e h a b i s o g n o . M e t t e r c i d e n t r o u n c o n g r e s s o c h e d a S t a t u t o d u r a a l m e n o 3 m e s i , i n q u e s t a f a s e , n o n h a m o l t o s e n s o . S e a n c h e p a r t i s s e a m e t à g e n n a i o s i v a a f i n i r e i n p r i m a v e r a . . . " , s i r a g i o n a a l l a C a m e r a . I n t a n t o d o v r e b b e t e n e r s i p r i m a d i N a t a l e , l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l P d . A n c o r a n o n è a r r i v a t a l a c o n v o c a z i o n e u f f i c i a l e , m a s i p a r l a d i s a b a t o 1 3 d i c e m b r e . I n a t t e s a d e l p r o g r a m m a d e f i n i t i v o , g l i o r g a n i z z a t o r i d i M o n t e p u l c i a n o h a n n o d a t o o g g i q u a l c h e d e t t a g l i o i n p i ù d e l l a t r e g i o r n i t o s c a n a . S i a p r e v e n e r d ì 2 8 n o v e m b r e : G i a n r i c o C a r o f i g l i o f a r à u n a l e z i o n e s u l l e ' P a r o l e p e r u n a r e s i s t e n z a c i v i l e ' e c i s a r à a n c h e l ' i n t e r v e n t o d e l s i n d a c o d i B o l o g n a , M a t t e o L e p o r e . S a b a t o 2 9 s i p a r t i r à i n v e c e c o n u n p a n e l d e d i c a t o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a c o n G u i d o R a i m o n d i , m a g i s t r a t o d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e e d e x P r e s i d e n t e d e l l a C o r t e e u r o p e a d e i d i r i t t i d e l l ' u o m o , e d E d m o n d o B r u t i L i b e r a t i , e x P r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i M i l a n o . M e n t r e a d i s c u t e r e d e l c o m p i t o d e i ' p r o g r e s s i s t i n e l d i s o r d i n e g l o b a l e ' s a r a n n o c h i a m a t i t r a g l i a l t r i N a t h a l i e T o c c i , d i r e t t r i c e d e l l ' I s t i t u t o A f f a r i I n t e r n a z i o n a l i , e g l i a m b a s c i a t o r i E n z o D e L u c a e P a s q u a l e F e r r a r a . N e l p o m e r i g g i o d i s a b a t o , a l d i b a t t i t o s u l l a c r e s c i t a , i l d e c l i n o d e l l ' I t a l i a e l e d i s e g u a g l i a n z e , s o n o p r e v i s t i g l i i n t e r v e n t i d i S i m o n e G a m b e r i n i , p r e s i d e n t e L e g a c o o p , M a u r i z i o L a n d i n i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e C g i l , P i e r p a o l o B o m b a r d i e r i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e U i l , A n d r e a C u c c e l l o , s e g r e t a r i o c o n f e d e r a l e C i s l , M a u r i z i o M a r c h e s i n i , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a , W a l t e r M a s s a , p r e s i d e n t e A r c i , E m i l i a n o M a n f r e d o n i a , p r e s i d e n t e A c l l i , F i l i p p o A n e l l i , p r e s i d e n t e O r d i n e d e i M e d i c i . A s e g u i r e , l ' i n t e r v e n t o d i G a e t a n o M a n f r e d i . I l d i b a t t i t o p r o s e g u i r à p o i c o n u n p a n e l s u ' L e f o r m e d i p a r t e c i p a z i o n e , i l n u o v o P a r t i t o d e m o c r a t i c o ' c u i p a r t e c i p e r a n n o s e g r e t a r i r e g i o n a l i , p r o v i n c i a l i e d i r i g e n t i t e r r i t o r i a l i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . A c h i u d e r e l a s t o r i c a M i c h e l a P o n z a n i c o n ' O l t r e i c o n f i n i , u n a P a t r i a c h i a m a t a R e p u b b l i c a ' . D o m e n i c a m a t t i n a s a r à i l m o m e n t o d e d i c a t o p i ù s t r e t t a m e n t e a l l a p o l i t i c a c o n g l i i n t e r v e n t i d e g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a t r e g i o r n i , d e i c a p i g r u p p o d i C a m e r a , S e n a t o e i n E u r o p a p e r c h i u d e r e a l l e 1 2 e 3 0 c o n l e c o n c l u s i o n i d i S c h l e i n . I n i z i a l m e n t e l a s e g r e t a r i a n o n a v r e b b e t r o p p o g r a d i t o l ' e v e n t o , s u b i t o r i b a t t e z z a t o c o m e l a n a s c i t a d e l ' c o r r e n t o n e ' d i m a g g i o r a n z a d e m . " U n m o d o p e r c o n d i z i o n a r l a " , l a l e t t u r a d i a l c u n i d e i s u o i . D i f f i d e n z a s u p e r a t e , s i r i f e r i s c e , g r a z i e a l l a v o r o d i ' p o n t i e r e ' d i I g o r T a r u f f i . E d o r a , d o p o i l s u c c e s s o d e l l e r e g i o n a l i c h e h a n n o d a t o u n a s p i n t a a l l a l e a d e r d e m , q u a l c h e o s s e r v a t o r e r i t i e n e ' d e p o t e n z i a t a ' M o n t e p u l c i a n o . " M a c h e d e p o t e n z i a t a , q u e s t a i n i z i a t i v a n o n è m a i s t a t a c o n t r o l a s e g r e t a r i a " , t a g l i a c o r t o u n o d e g l i o r g a n i z z a t o r i .