R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a c o n v o c a z i o n e d e l l ' A s s e m b l e a d i d o m e n i c a 1 4 d i c e m b r e a l l ' A n t o n i a n u m a R o m a i p u n t i a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o s o n o d u e : l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a e i l r e n d i c o n t o d e l 2 x 1 0 0 0 . N i e n t e s u m o d i f i c h e d e l l o S t a t u t o . O v v e r o l ' i p o t e s i d i u n a g g i o r n a m e n t o p e r ' s a n c i r e ' c h e , i n c a s o d i p r i m a r i e d i c o a l i z i o n e , c i s a r à u n s o l o c a n d i d a t o d e l P d e s a r à l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n . P r o p o s t a c h e e r a s t a t a a v a n z a t a d u r a n t e l a t r e g i o r n i d i M o n t e p u l c i a n o e c h e h a i r r i g i d i t o l a m i n o r a n z a r i f o r m i s t a . " U n a f o r z a t u r a i n u t i l e , n e s s u n o r e m a c o n t r o l a s e g r e t a r i a " , s p i e g a v a o g g i u n d i r i g e n t e d e l l ' a r e a . L a p o s s i b i l i t à p o t r e b b e r i e n t r a r e d a l l a f i n e s t r a , c o m e o d g p r e s e n t a t o d i r e t t a m e n t e i n A s s e m b l e a . M a a l m o m e n t o l e c o s e n o n s e m b r a n o a n d a r e i n q u e s t a d i r e z i o n e . R e s t a n o a l t r i n o d i , t u t t a v i a . " C ' è a n c o r a c h i s p i n g e p e r i l c o n g r e s s o " , s i s p i e g a v a o g g i i n T r a n s a t l a n t i c o . I l m a n d a t o d i S c h l e i n s c a d e i n f a t t i n e l 2 0 2 7 , p o c o p r i m a d e l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e . L e a s s i s e p o t r e b b e r o e s s e r e a n t i c i p a t e p e r u n a r i c o n f e r m a - q u e s t a l a t e s i d i c h i s p i n g e p e r i l c o n g r e s s o - c h e r a f f o r z e r e b b e S c h l e i n i n v i s t a d e l l o s p r i n t v e r s o l e p o l i t i c h e . S t e f a n o B o n a c c i n i h a s c o n s i g l i a t o l a t e n t a z i o n e : " S c h l e i n è g i à f o r t e d i s u o , o r a l a p r i o r i t à è i l p r o g r a m m a " . L ' a r e a c h e f a r i f e r i m e n t o a l p r e s i d e n t e P d - a s s o t t i g l i a t a s i d o p o l ' a d d i o d e i ' t u r b o - r i f o r m i s t i ' L o r e n z o G u e r i n i , P i n a P i c i e r n o , G i o r g i o G o r i , F i l i p p o S e n s i - p o t r e b b e a n d a r e a d a m p l i a r e l a m a g g i o r a n z a p r o - S c h l e i n c h e a M o n t e p u l c i a n o s i è g i à a l l a r g a t a a i n e o u l i v i s t i d i M a r c o M e l o n i e A n n a A s c a n i e a d a l t r e p e r s o n a l i t à c o m e D a r i o N a r d e l l a , G i a n n i C u p e r l o , D e b o r a S e r r a c c h i a n i . " M a n o n è c h e e n t r i a m o e b a s t a . C i s o n o d a d i s c u t e r e p u n t i p o l i t i c i e d i o r g a n i g r a m m a - s i s p i e g a d e l l ' a r e a B o n a c c i n i - n o i a b b i a m o p a g a t o p e r l a l i n e a u n i t a r i a t e n u t a i n q u e s t i a n n i " . I p o t e s i c o n g r e s s o e m o d i f i c h e a l l o S t a t u t o a l m o m e n t o c o n g e l a t e , i l c u o r e d e l l ' A s s e m b l e a d e l 1 4 d i c e m b r e s a r à d u n q u e l a r e l a z i o n e d i S c h l e i n e l a d i r e z i o n e d i m a r c i a c h e s i i n t e n d e d a r e a l P d n e i p r o s s i m i m e s i c h e v e d o n o u n ' a g e n d a d e n s a , d a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a a l l a c o s t r u z i o n e d e l p r o g r a m m a p e r l e p o l i t i c h e . S u l c a p i t o l o g i u s t i z i a o g g i S c h l e i n h a p a r t e c i p a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e a l l a C a m e r a d e l l i b r o d i S i m o n e U g g e t t i , l ' e x - s i n d a c o d i L o d i a r r e s t a t o e p o i a s s o l t o d a l l e a c c u s e . U n b a g n o d i g a r a n t i s m o e l a p r e s e n z a d e l l a s e g r e t a r i a è s t a t a a p p r e z z a t a , d a U g g e t t i i n n a n z i t u t t o c h e s i è i n t r a t t e n u t o c o n S c h l e i n a l t e r m i n e d e l l ' e v e n t o . S u l f r o n t e d e l p r o g r a m m a , S c h l e i n d e l i n e e r à i l p e r c o r s o d e i p r o s s i m i m e s i c h e l a s e g r e t a r i a v u o l e a p e r t o e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e g l i i s c r i t t i . " D o b b i a m o c o i n v o l g e r e d i p i ù g l i i s c r i t t i e l o f a r e m o a p a r t i r e d a l l a v o r o d i c o s t r u z i o n e d e l p r o g r a m m a c h e c i v e d r à i m p e g n a t i n e i p r o s s i m i m e s i " , h a d e t t o d o m e n i c a a M o n t e p u l c i a n o . U n p a s s a g g i o a p p r e z z a t o d a g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a t r e g i o r n i i n T o s c a n a . " L ' a v v i o d i u n a d i s c u s s i o n e p r o g r a m m a t i c a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o , m i s e m b r a s i a i l p a s s a g g i o d a f a r e p e r p o i a v e r e u n m o m e n t o d a l c a r a t t e r e n a z i o n a l e n e l q u a l e q u e s t o l a v o r o d i v e n t i u n a p i a t t a f o r m a f o n d a m e n t a l e p e r l ' a l t e r n a t i v a " , h a c o m m e n t a t o A n d r e a O r l a n d o . A s c a n i h a p r o p o s t o u n a c o n f e r e n z a p r o g r a m m a t i c a . M o d a l i t à c h e a n d r a n n o d e f i n i t e . I n t a n t o d a l l ' a r e a r i f o r m i s t a a r r i v a l a r i c h i e s t a c h e s i f a c c i a u n a D i r e z i o n e p r i m a d e l l ' A s s e m b l e a . S i r i c o r d a c h e d u r a n t e i l 2 0 2 5 è s t a t a c o n v o c a t a s o l o d u e v o l t e , a f e b b r a i o e p o i p i ù d i r e c e n t e p e r a p p r o v a r e l e c a n d i d a t u r e a l l e r e g i o n a l i . " L a D i r e z i o n e è i l l u o g o d e l c o n f r o n t o p o l i t i c o p e r c a p i r e c o s a a b b i a m o a l l e s p a l l e e c o s a a b b i a m o d a v a n t i . L a l e g g e e l e t t o r a l e , n o d i d i p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e , i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a : a b b i a m o u n ' a g e n d a p i e n i s s i m a " . C ' è a n c h e u n q u a l c h e d i s a p p u n t o p e r i l f a t t o c h e s i s i a s c e l t o d i t e n e r e l ' A s s e m b l e a i n c o n t e m p o r a n e a c o n A t r e j u . S c h l e i n e G i o r g i a M e l o n i s i t r o v e r a n n o a d i n t e r v e n i r e p r a t i c a m e n t e n e g l i s t e s s i m i n u t i . " I l m a n c a t o c o n f r o n t o , l o r i p r i s t i n i a m o i n d i f f e r i t a . . . T u t t o c o m p r e n s i b i l e m a s i r i s c h i a d i s v i l i r e i l r u o l o d e l l ' A s s e m b l e a " .