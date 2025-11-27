R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n i z i a n o d o m a n i v e n e r d ì 2 8 n o v e m b r e a l l e 1 5 . 3 0 , a M o n t e p u l c i a n o a i G i a r d i n i d i P o g g i o f a n t i , i l a v o r i d i ' C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a ' , l ' i n c o n t r o p r o m o s s o d a l l e a r e e c h e h a n n o s o s t e n u t o E l l y S c h l e i n a l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . T r a g l i i n t e r v e n t i i n p r o g r a m m a , c h e v e d r a n n o a l t e r n a r s i d a l p a l c o p a r l a m e n t a r i , e u r o p a r l a m e n t a r i , a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , d i r i g e n t i d i p a r t i t o , c i s a r a n n o v e n e r d ì p o m e r i g g i o , t r a g l i a l t r i , q u e l l o d e l s i n d a c o d i B o l o g n a , M a t t e o L e p o r e e d i G i a n r i c o C a r o f i g l i o c h e f a r à u n a l e z i o n e s u l l e ' P a r o l e p e r u n a r e s i s t e n z a c i v i l e ' . S a b a t o 2 9 s i p a r t e a l l e 9 . 3 0 c o n i l p a n e l ' I c o m p i t i d e i p r o g r e s s i s t i n e l d i s o r d i n e g l o b a l e ' , c o n l a d i r e t t r i c e d e l l ' I s t i t u t o A f f a r i I n t e r n a z i o n a l i N a t h a l i e T o c c i e g l i a m b a s c i a t o r i E n z o D e L u c a e P a s q u a l e F e r r a r a . A s e g u i r e ' L o S t a t o d i d i r i t t o , v e r s o i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e ' c o n G u i d o R a i m o n d i , m a g i s t r a t o d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e e d e x P r e s i d e n t e d e l l a C o r t e e u r o p e a d e i d i r i t t i d e l l ' u o m o , e d E d m o n d o B r u t i L i b e r a t i , e x P r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i M i l a n o . N e l p o m e r i g g i o d i s a b a t o i n t e r v e r r a n n o a n c h e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e C g i l M a u r i z i o L a n d i n i , P i e r p a o l o B o m b a r d i e r i d e l l a U i l , i l s e g r e t a r i o c o n f e d e r a l e C i s l A n d r e a C u c c e l l o , i l v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a M a u r i z i o M a r c h e s i n i , i l p r e s i d e n t e L e g a c o o p S i m o n e G a m b e r i n i , i l p r e s i d e n t e C o n f e s e r c e n t i N i c o G r o n c h i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e S v i m e z L u c a B i a n c h i , i l p r e s i d e n t e A r c i W a l t e r M a s s a , i l p r e s i d e n t e A c l i E m i l i a n o M a n f r e d o n i a , i l p r e s i d e n t e O r d i n e d e i M e d i c i F i l i p p o A n e l l i e l ' e c o n o m i s t a E m a n u e l e F e l i c e . N e l p o m e r i g g i o a t t e s i i l p r e s i d e n t e d e l l ' A n c i e i l s i n d a c o d i N a p o l i G a e t a n o M a n f r e d i . A c h i u d e r e l a t r e g i o r n i , d o m e n i c a 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 l e c o n c l u s i o n i a f f i d a t e a l l a s e g r e t a r i a d e m E l l y S c h l e i n .