R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È c o n g r a n d e d o l o r e c h e h o a p p r e s o l a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d i I v o n n e T r e b b i . P a r t i g i a n a , m i l i t a n t e e d i r i g e n t e d e l P a r t i t o C o m u n i s t a I t a l i a n o e d e l l a C g i l . D o p o l ' i m p e g n o p i e n o d i c o r a g g i o , q u a n d o e r a g i o v a n i s s i m a , n e l l a R e s i s t e n z a è s t a t a p r o t a g o n i s t a d e l l a v i t a p o l i t i c a e d i s t i t u z i o n a l e , f r a B o l o g n a e V a r e s e , d e p u t a t a d a l 1 9 7 9 a l 1 9 8 7 . U n e s e m p i o d i v i t a , d i g r a n d i s s i m o v a l o r e , d i c h i s i è s e m p r e b a t t u t a p e r l ' a n t i f a s c i s m o , l a l i b e r t à , l a g i u s t i z i a s o c i a l e " . C o s ì A n d r e a D e M a r i a , d e p u t a t o P d .