M i l a n o , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a r i o V e n d i t t i s t a d e c i d e n d o c o s a f a r e a r i g u a r d o . N o n c ’ è d u b b i o c h e è u n a r a p p r e s e n t a z i o n e f a l s a " i l n u o v o c a p o d ' a c c u s a d e l l a P r o c u r a d i P a v i a c h e i n d a g a s u A n d r e a S e m p i o c o m e i l r e s p o n s a b i l e i n c o n c o r s o d e l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i , p e r c h é c ' è " u n a s e n t e n z a d e l l a C a s s a z i o n e c h e h a s t a b i l i t o c h e e s i s t e u n s o l o a s s a s s i n o e u n s o l o a u t o r e d e l r e a t o " . L o a f f e r m a D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i n e l c a s o G a r l a s c o , a c h i g l i c h i e d e s e l ' e x m a g i s t r a t o p r e s e n t e r à d e n u n c i a c o n t r o i t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o . " L a p o s s i b i l i t à l a s t a v a l u t a n d o i l m i o c l i e n t e c h e h a p i ù c o m p e t e n z e d i m e " c o n c l u d e A i e l l o .