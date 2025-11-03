B r e s c i a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o m a i p r e s o u n e u r o , t u t t i i p a g a m e n t i s o n o t r a c c i a t i a n c h e q u e l l o d e l l e a u t o d o v e , c o m e s i e v i n c e d a g l i a t t i d i i n d a g i n e , n o n c ’ è s t a t o u n s o l o e u r o d i s c o n t o , a n z i . N o n s o l o : c i s o n o s t a t e d u e i s p e z i o n i a m m i n i s t r a t i v e q u a n d o g e s t i v o P a v i a e i n e n t r a m b i i c a s i h o r i c e v u t o d e g l i e n c o m i p e r l ’ i m p i e g o d i d e n a r o n e l l e i n t e r c e t t a z i o n i e n e l n o l e g g i o a u t o " . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i r e s e , d a v a n t i a l R i e s a m e d i B r e s c i a , d a l l ’ e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i c h e , t r a m i t e i l s u o d i f e n s o r e D o m e n i c o A i e l l o , c h i e d e c h e g l i s i a n o r e s t i t u i t i p c e c e l l u l a r e s e q u e s t r a t i n e l l ’ i n c h i e s t a s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' c h e l o v e d e i n d a g a t o d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a p e r c o r r u z i o n e e p e c u l a t o .