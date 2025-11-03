B r e s c i a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u a l i t à d i p r o c u r a t o r e a g g i u n t o n o n h o m a i d e c i s o a u t o n o m a m e n t e l e i n t e r c e t t a z i o n i o l ' a f f i d a m e n t o d i c o n t r a t t i d i n o l e g g i o " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l e d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e r e s e , d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a , d a l l ’ e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i c h e , t r a m i t e i l s u o d i f e n s o r e D o m e n i c o A i e l l o , c h i e d e c h e g l i s i a n o r e s t i t u i t i p c e c e l l u l a r e s e q u e s t r a t i n e l l ’ i n c h i e s t a s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' c h e l o v e d e i n d a g a t o d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a p e r c o r r u z i o n e e p e c u l a t o . " I l N u c l e o e c o n o m i c o f i n a n z i a r i o d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a e r a p r e s e n t e n e l l e r i u n i o n i q u o t i d i a n e d e l m a t t i n o e n e l l ' 8 0 % d e l l e i n d a g i n i c o n t e s t a t e , m a - a g g i u n g e - q u e s t a c o m p o n e n t e è s c o m p a r s a " n e l l ' a t t u a l e i n c h i e s t a d i B r e s c i a c h e i n v e c e s e m b r a p u n t a r e s u p r e s u n t i c a r a b i n i e r i i n f e d e l i .