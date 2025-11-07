M i l a n o , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M i a s p e t t o c h e s i o c c u p i n o d i c o s e s e r i e p i u t t o s t o c h e i n c a n c r e n i r s i s u q u e s t a v i c e n d a e m i a s p e t t o c h e q u a l c u n o c h e d e v e v i g i l a r e i n t e r v e n g a e c h e q u a l c u n a l t r o l a s m e t t a d i a n d a r e n e i t a l k s h o w . B i s o g n a r a s s e r e n a r e i t o n i " . L ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o M a r i o V e n d i t t i , c o m m e n t a c o s ì i l R i e s a m e d i B r e s c i a c h e h a a n n u l l a t o i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o d i s p o s t o d a l l a l o c a l e P r o c u r a n e l l ' i n c h i e s t a s u l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P a v i a ' . U n a n n u l l a m e n t o a c u i i l l e g a l e s p e r a n o n s e g u a u n n u o v o t e n t a t i v o d i s e q u e s t r o , c o m e g i à a v v e n u t o p e r l ' i n d a g i n e s u l c a s o G a r l a s c o . I l p r o v v e d i m e n t o d i o g g i - c h e r i g u a r d a l e i n d a g i n i s u p r e s u n t e a u t o a c q u i s t a t e o v e n d u t e a p r e z z o d i f a v o r e e p r e s u n t e i n t e r c e t t a z i o n i d i c o m o d o - è s t a t o " t o t a l m e n t e a n n u l l a t o " d i f r o n t e " a l v u o t o p n e u m a t i c o d i i n d i z i . I n a u l a l a s t e s s a a c c u s a h a a m m e s s o c h e g i à d a l l u g l i o s c o r s o l a G u a r d i a d i f i n a n z a i n u n ' i n f o r m a t i v a a v e v a s c r i t t o c h e i l p r e z z o d e l l ' a u t o n o n e r a d i f a v o r e e c h e s t a t o c o m p l e t a m e n t e p a g a t o " . L ' a v v o c a t o s o t t o l i n e a i n o l t r e c h e " a n c h e a l t r i p m h a n n o u s a t o l o s t e s s o f o r n i t o r e d i i n t e r c e t t a z i o n i o d i a u t o c i v e t t a , m a p e r a l c u n i m a g i s t r a t i è c o m e s e p o s s e i n t e r v e n u t a " u n a ' s a n a t o r i a ' " " . I n s i n t e s i p e r A i e l l o " V e n d i t t i e i l s i s t e m a P a v i a s o n o s t r u m e n t a l i a l l a p a r t i t a d i G a r l a s c o " d o v e s i è a n c o r a i n a t t e s a d e l s e c o n d o R i e s a m e d o p o c h e i l p r i m o h a d i s p o s t o l a r e s t i t u z i o n e d i t e l e f o n i e p c a l l ' e x m a g i s t r a t o . E s u i s e q u e s t r i d o m a n i l a d i f e s a d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o p r e s e n t e r à a l a g i p d i B r e s c i a r i c h i e s t a d i i n c i d e n t e p r o b a t o r i o p e r p o t e r d e f i n i r e p a r o l e c h i a r e s t r e t t a m e n t e c o n n e s s e a l c a s o c h e v e d e V e n d i t t i c o m e c o r r o t t o p e r c h é i n c a m b i o d i d e n a r o a v r e b b e c h i e s t o r a p i d a m e n t e n e l 2 0 1 7 l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i . S e V e n d i t t i v i e n e d e f i n i t o d a l l a d i f e s a " l ' o b i e t t i v o m e d i a t o " , l ' o b i e t t i v o f i n a l e è c h i a r o : " d i r e c h e l ' a s s a s s i n o è i n n o c e n t e " . N e l l a v i c e n d a S e m p i o " è t u t t o g e n e t i c a m e n t e m o d i f i c a t o : n o n s i è r i u s c i t i a r e v o c a r e l a s e n t e n z a d e l l a C a s s a z i o n e e o r a c i s i v u o l e a r r i v a r e a t t r a v e r s o a l t r i s t r u m e n t i . V e n d i t t i i n d a g a p e r c h é r i c e v e d o c u m e n t i d a l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o , f a l a s u a i n d a g i n e e c h i e d e l ' a r c h i v i a z i o n e . I l g i p L a m b e r t u c c i c h e a r c h i v i a d i c e c h e è s t a t o f a t t o p i ù d i q u a n t o c h i e s t o e d o v u t o d i f r o n t e a l l ’ i n a m m i s s i b i l i t à d e l l a r e v i s i o n e d e c i s a a B r e s c i a e a l v i n c o l o d e l g i u d i c a t o s u A l b e r t o S t a s i " . O r a l a P r o c u r a d i P a v i a s i m u o v e i n a u t o n o m i a " f a c e n d o q u a l c o s a c o n t r o l a p r o c e d u r a " , p e r c h é " n é l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o o B r e s c i a h a c h i e s t o u n ’ i s c r i z i o n e d i v e r s a " s u u n c a s o s u c u i c ' è u n c o l p e v o l e . " I o - c o n c l u d e i l d i f e n s o r e A i e l l o - n o n s o n o c o n t r a r i o a l l a c o r r e z i o n e d e l l ’ e r r o r e g i u d i z i a r i o q u a n d o l o s i d i m o s t r i , e q u a n d o s i u s a n o q u e l l i c h e s o n o g l i s t r u m e n t i d i l e g g e , c i o è l a r e v i s i o n e " .