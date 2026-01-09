R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a L e g a V o l l e y F e m m i n i l e a n n u n c i a l ’ i n g r e s s o d i S i s a l T i p s t e r t r a i p r o p r i p a r t n e r u f f i c i a l i . I l p r o g e t t o e d i t o r i a l e d i S i s a l d e d i c a t o a l l ’ a n a l i s i , a i d a t i e a l l a c u l t u r a s p o r t i v a d i v e n t a p r i m o E x c l u s i v e P a r t n e r d e l F a n t a L V F e s p o n s o r d e l p r e m i o M V P o f t h e M o n t h . U n a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a n a t a d a l l ’ i n c o n t r o t r a d u e r e a l t à c o n f o r t e v o c a z i o n e d i g i t a l e e o r i e n t a m e n t o a l l a c o s t r u z i o n e d i c o m m u n i t y p a r t e c i p a t i v e e c o m p e t e n t i , d o v e l a p a s s i o n e p e r l o s p o r t d i v e n t a e s p e r i e n z a c o n d i v i s a . L o s c r i v e l a S i s a l . N e g l i u l t i m i a n n i l a L e g a V o l l e y F e m m i n i l e h a c r e a t o u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e d i r i f e r i m e n t o , d i s t i n g u e n d o s i n e l p a n o r a m a s p o r t i v o i t a l i a n o g r a z i e a u n a f a n b a s e d i o l t r e u n m i l i o n e e 2 0 0 m i l a f o l l o w e r c h e r e n d o n o i l C a m p i o n a t o d i S e r i e A F e m m i n i l e l a s e c o n d a L e g a s p o r t i v a i t a l i a n a p i ù s e g u i t a a l l e s p a l l e d e l l a s o l a S e r i e A d i c a l c i o . I n q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c e i l F a n t a L V F , a t t i v o d a t r e s t a g i o n i e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o m m u n i t y , c a p a c e d i u n i r e c o m p e t i z i o n e , d i v e r t i m e n t o e c o n o s c e n z a d e l g i o c o c o n o l t r e 3 0 m i l a s q u a d r e e 1 4 0 m i l i o n i d i v i e w s g l o b a l i , n e l l a p r i m a p a r t e d i s t a g i o n e , s u i p r o f i l i s o c i a l d e l l a L e g a V o l l e y . S i s a l T i p s t e r s c e g l i e i l F a n t a L V F n o n s o l o c o m e s p o n s o r e s c l u s i v o d e l p r o g e t t o , m a a n c h e c o m e p a r t e d i u n a c c o r d o p i ù a m p i o c h e p r e v e d e i l s u p p o r t o a l p r e m i o M V P o f t h e M o n t h e l a r e a l i z z a z i o n e d i a t t i v a z i o n i d i g i t a l i e o n - f i e l d , c o n t e n u t i e d i t o r i a l i e i n i z i a t i v e d e d i c a t e . L a c o l l a b o r a z i o n e v a l o r i z z a l a c o m m u n i t y e l a p a s s i o n e p e r l o s p o r t , t r a s f o r m a n d o o g n i m a t c h i n u n ’ e s p e r i e n z a i n t e r a t t i v a p e r i f a n e r a f f o r z a n d o i l l e g a m e c o n i l C a m p i o n a t o d i S e r i e A F e m m i n i l e . R a f f a e l a L e o n i , m a r k e t i n g d i r e c t o r d i S i s a l , h a c o m m e n t a t o : “ L a L e g a V o l l e y F e m m i n i l e r a c c o n t a u n o s p o r t i n r a p i d o s v i l u p p o , c o n u n a c o m m u n i t y d i g i t a l e i n c o s t a n t e c r e s c i t a e u n s e g u i t o s e m p r e p i ù a p p a s s i o n a t o . I n u m e r i , l ’ e n t u s i a s m o e l a q u a l i t à d e l p r o g e t t o F a n t a L V F r a c c o n t a n o u n o s p o r t c h e s a c o i n v o l g e r e e f a r d i v e r t i r e . P e r S i s a l T i p s t e r f a r p a r t e d i q u e s t o e c o s i s t e m a s i g n i f i c a s o s t e n e r e u n ’ e s p e r i e n z a i n c u i l a p a s s i o n e s i v i v e e s i c o n d i v i d e , d e n t r o e f u o r i d a l c a m p o ” . I l p r e s i d e n t e d e l l a L e g a P a l l a v o l o S e r i e A F e m m i n i l e , M a u r o F a b r i s , h a a g g i u n t o : I l s u c c e s s o d i o g g i a f f o n d a l e r a d i c i i n u n a s c e l t a s t r a t e g i c a f a t t a t r e s t a g i o n i f a . Q u a n d o d e c i d e m m o d i r i n n o v a r e p r o f o n d a m e n t e i l n o s t r o p r o d o t t o d i g i t a l e d i f a n t a s y g a m i n g e p a r l a r e u n a l i n g u a n u o v a , p i ù m o d e r n a e p i ù a c c e s s i b i l e . Q u e l l u n g i m i r a n t e i n v e s t i m e n t o h a p o r t a t o i s u o i f r u t t i : o g g i i l F a n t a L V F è i l f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l l a n o s t r a L e g a , c a p a c e d i c o i n v o l g e r e o l t r e 3 0 . 0 0 0 i s c r i t t i . L ’ i n g r e s s o d i S i s a l T i p s t e r c o m e p r i m o E x c l u s i v e P a r t n e r è i l c o r o n a m e n t o d i q u e s t o p e r c o r s o . U n p a r t n e r p r e z i o s o e c h e c i p e r m e t t e o r a d i o f f r i r e a i f a n a t t i v a z i o n i u n i c h e e u n c o i n v o l g i m e n t o c o s t a n t e , c o n s o l i d a n d o i l l e g a m e t r a l a c o m m u n i t y e i l C a m p i o n a t o d i S e r i e A " .