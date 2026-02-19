I s l a m a b a d , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c r o l l o d i u n e d i f i c i o c a u s a t o d a u n ' e s p l o s i o n e n e l l a m e g a l o p o l i d i K a r a c h i , i n P a k i s t a n , h a p r o v o c a t o a l m e n o 1 6 m o r t i , t r a c u i a l c u n i b a m b i n i , m e n t r e l e f a m i g l i e p r e p a r a v a n o i l p a s t o p r i m a d e l d i g i u n o d e l R a m a d a n . L o h a n n o r i f e r i t o i s o c c o r r i t o r i a l l ' A f p . " S e d i c i p e r s o n e , t r a c u i d o n n e e b a m b i n i , s o n o s t a t e u c c i s e e a l t r e 1 3 s o n o r i m a s t e f e r i t e " , h a d e t t o u n p o r t a v o c e d e l l ' a g e n z i a p r o v i n c i a l e d i s o c c o r s o H a s s a n K h a n . L ' e d i f i c i o d i t r e p i a n i , s i t u a t o i n u n q u a r t i e r e d e n s a m e n t e p o p o l a t o , è c r o l l a t o p e r u n a r a g i o n e " s c o n o s c i u t a " , h a a g g i u n t o . " A q u a n t o p a r e c ' è s t a t a u n ' e s p l o s i o n e d i g a s , m a u n ' i n d a g i n e c h i a r i r à c o s a è r e a l m e n t e a c c a d u t o " , h a p r e c i s a t o u n f u n z i o n a r i o m u n i c i p a l e .