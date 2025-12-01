R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M e n t r e c o n t i n u a i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e i s t i t u z i o n a l e s u l r u o l o d e l l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e r i v o l t a a i g i o v a n i , l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o l ' A i d s r a p p r e s e n t a u n ' o c c a s i o n e c r u c i a l e p e r r i p o r t a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l a p r e v e n z i o n e . U n t e m a o g g i p i ù c h e m a i u r g e n t e a l l a l u c e d e l l e a l l a r m a n t i e v i d e n z e e m e r s e d a l l ' o t t a v a e d i z i o n e d e l l ' O s s e r v a t o r i o ' G i o v a n i e s e s s u a l i t à ' d i D u r e x , c o n d o t t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S k u o l a . n e t s u u n c a m p i o n e d i 1 5 m i l a g i o v a n i t r a g l i 1 1 e i 2 4 a n n i . I d a t i m o s t r a n o u n a s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a d e i g i o v a n i i t a l i a n i r i g u a r d o a l l a s a l u t e s e s s u a l e e a l l a p r e v e n z i o n e e c o n o s c e n z a d e l l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i ( I s t ) . O l t r e i l 4 0 % d e i r a g a z z i n o n s a c h e s o l a m e n t e u t i l i z z a n d o i l p r e s e r v a t i v o c i s i p u ò p r o t e g g e r e d a l l e I s t e q u a s i l a m e t à ( 4 4 , 5 % ) , d i f r o n t e a u n e l e n c o d i i n f e z i o n i , n o n s a i n d i c a r e q u e l l e a t r a s m i s s i o n e s e s s u a l e . L a s c a r s a c o n o s c e n z a p o r t a a u n a s o t t o v a l u t a z i o n e d e l r i s c h i o d i c o n t r a r r e u n a I s t d u r a n t e r a p p o r t i s e s s u a l i n o n p r o t e t t i : i l 5 8 % n o n h a m a i p r o v a t o t i m o r e e i l 4 5 , 8 % p e n s a c h e c o n u n p a r t n e r s t a b i l e n o n c i s i p o s s a i n f e t t a r e . I c o m p o r t a m e n t i d e i g i o v a n i - r i p o r t a u n a n o t a - r i f l e t t o n o q u e s t a p e r c e z i o n e r i d o t t a d e l r i s c h i o : l ' u s o r e g o l a r e d e l p r e s e r v a t i v o è i n c a l o , p a s s a n d o d a l 5 6 , 7 % d e l 2 0 1 9 a l 4 5 , 4 % n e l 2 0 2 5 . I n o l t r e , i l 6 0 , 4 % s i è a f f i d a t o a l m e n o u n a v o l t a a l c o i t o i n t e r r o t t o e i l 3 1 , 8 % l o r i t i e n e e f f i c a c e p e r e v i t a r e g r a v i d a n z e e / o i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i , p e r c e n t u a l e c h e s u p e r a i l 5 0 % n e l l a f a s c i a 1 1 - 1 3 a n n i . A n c h e i c o n t r o l l i r e s t a n o p o c o p r a t i c a t i : q u a s i l a m e t à ( 4 3 , 9 % ) n o n h a m a i e f f e t t u a t o t e s t s p e c i f i c i p e r l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i p e r c h é n o n s e n t e d i a v e r n e b i s o g n o ( 5 7 % ) , p r o v a i m b a r a z z o n e l p a r l a r n e c o n i g e n i t o r i ( 1 2 % ) , n o n e r a a c o n o s c e n z a d e l l ' e s i s t e n z a d e i t e s t ( 8 , 4 % ) o n o n s a a c h i r i v o l g e r s i ( 6 , 5 % ) . N o n s o l o : i l 6 3 , 9 % d e i g i o v a n i n o n s i è m a i r i v o l t o a s p e c i a l i s t i c o m e g i n e c o l o g i e a n d r o l o g i , p r e c l u d e n d o s i l ' o p p o r t u n i t à d i r i c e v e r e i n d i c a z i o n i e i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e e c o m p l e t e s u l t e m a d a p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e . E m e r g e p e r ò u n a n e c e s s i t à c h i a r a : 2 g i o v a n i s u 3 ( 7 0 , 9 % ) v o r r e b b e r o r i c e v e r e p i ù i n f o r m a z i o n i s u l l e i n f e z i o n i a t r a s m i s s i o n e s e s s u a l e e s u l l a p r o t e z i o n e n e i r a p p o r t i s e s s u a l i , s o p r a t t u t t o a s c u o l a ( 5 4 , 2 % ) . P e r q u e s t o i n o c c a s i o n e d e l p r i m o d i c e m b r e è i m p o r t a n t e f a r e l u c e s u u n a s f i d a n o n s o l o s a n i t a r i a , m a a n c h e c u l t u r a l e : t r a s f o r m a r e l a p r e v e n z i o n e i n e d u c a z i o n e e l ’ e d u c a z i o n e i n u n a f o r m a c o n c r e t a d i t u t e l a . " O g g i p i ù c h e m a i l a s c u o l a è c h i a m a t a a d a s s u m e r e u n r u o l o d e t e r m i n a n t e n e l t r a s m e t t e r e c o n o s c e n z e c o r r e t t e e s c i e n t i f i c a m e n t e f o n d a t e a i g i o v a n i , s o p r a t t u t t o i n u n c o n t e s t o i n c u i l a c i r c o l a z i o n e d i i n f o r m a z i o n i i m p r e c i s e o f u o r v i a n t i a t t r a v e r s o i m e d i a d i g i t a l i e i s o c i a l n e t w o r k è i n c o s t a n t e a u m e n t o " , d i c h i a r a L a u r a S a v a r e s e , d i r e t t r i c e A f f a r i r e g o l a t o r i e r e l a z i o n i e s t e r n e d i R e c k i t t B e n c k i s e r H e a l t h c a r e ( I t a l i a ) S p a , c h e c o m m e r c i a l i z z a i l b r a n d D u r e x i n I t a l i a . " I d a t i e m e r s i d a l n o s t r o O s s e r v a t o r i o G i o v a n i e s e s s u a l i t à r a p p r e s e n t a n o u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e c h e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i i g n o r a r e - s o t t o l i n e a - D i s i n f o r m a z i o n e , f a l s e c r e d e n z e e u n a s c a r s a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o l e g a t o a l l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i , i n s i e m e a l c a l o d e l l ' u s o d e l p r e s e r v a t i v o , g e n e r a n o c o n s e g u e n z e c o n c r e t e e p r e o c c u p a n t i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a . P e r q u e s t o è i n d i s p e n s a b i l e i n t e r v e n i r e c o n t e m p e s t i v i t à : s i t r a t t a d i u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , c h e c o i n v o l g e i s t i t u z i o n i , s c u o l a , f a m i g l i e e a n c h e a z i e n d e c o m e l a n o s t r a . E d u c a r e s i n d a l l a p r e a d o l e s c e n z a e o f f r i r e a i r a g a z z i s t r u m e n t i a d e g u a t i s i g n i f i c a m e t t e r l i n e l l e c o n d i z i o n i d i v i v e r e l a p r o p r i a s e s s u a l i t à i n m o d o s i c u r o , l i b e r o , p r o t e t t o e p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l e " . C o m m e n t a l a d i r e t t r i c e C e n t r o o p e r a t i v o A i d s d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , B a r b a r a S u l i g o i : " I d a t i s u i c o m p o r t a m e n t i d e i g i o v a n i e m e r s i d a l l ' O s s e r v a t o r i o s o n o u n a c o n f e r m a d e l l ' e m e r g e n z a r i s c o n t r a t a a n c h e i n c a m p o c l i n i c o . I l C e n t r o o p e r a t i v o A i d s d e l l ' I s s h a r i s c o n t r a t o u n a u m e n t o d e l l e s e g n a l a z i o n i d i i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e d e l 1 6 , 1 % i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 2 1 . G l i i n c r e m e n t i p i ù s i g n i f i c a t i v i r i g u a r d a n o l a g o n o r r e a ( + 8 3 , 2 % ) , l a s i f i l i d e p r i m a r i a / s e c o n d a r i a ( + 2 5 , 5 % ) e l ' i n f e z i o n e d a c l a m i d i a ( + 2 1 , 4 % ) . Q u e s t i n u m e r i , i n s i e m e a l l e e v i d e n z e d e l l ' O s s e r v a t o r i o , c o n f e r m a n o l ' u r g e n z a d i r a f f o r z a r e p r e v e n z i o n e , e d u c a z i o n e e i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a a t t r a v e r s o u n i n t e r v e n t o c o o r d i n a t o e s t r u t t u r a t o a l i v e l l o n a z i o n a l e . E ' f o n d a m e n t a l e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e c h e i n c l u d a n o n s o l o l ' u s o c o r r e t t o d e i c o n t r a c c e t t i v i , m a a n c h e l a c o n s a p e v o l e z z a d e i r i s c h i , i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e d e l s e s s o s i c u r o e l ' a c c e s s o f a c i l i t a t o a c e n t r i d i c o n s u l e n z a . C o n t i n u e r e m o a m o n i t o r a r e a t t e n t a m e n t e l a s i t u a z i o n e e a c o l l a b o r a r e c o n t u t t e l e i s t i t u z i o n i e g l i a t t o r i c o i n v o l t i p e r s v i l u p p a r e s t r a t e g i e e f f i c a c i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a " .