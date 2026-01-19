R o m a , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - I l f a t t u r a t o c o m p l e s s i v o d e l l e g i o i e l l e r i e i t a l i a n e n e l 2 0 2 5 è s t i m a t o i n c i r c a 7 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , p e r e f f e t t o d e l l ’ a u m e n t o d e l l e m a t e r i e p r i m e . S e m p r e a f i n e 2 0 2 5 r i s u l t a n o a t t i v e 1 1 . 8 4 2 g i o i e l l e r i e i n I t a l i a , i n c a l o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , n o n p e r u n a r i d u z i o n e d e l l a d o m a n d a , m a p e r u n p r o c e s s o d i r a z i o n a l i z z a z i o n e e s t a b i l i z z a z i o n e d e l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e . È l a f o t o g r a f i a f a t t a d a F e d e r p r e z i o s i d u r a n t e l ’ e v e n t o P e r c h é g l i i t a l i a n i n o n c o m p r a n o g i o i e l l i , c h e s i è t e n u t o o g g i a V i c e n z a o r o , s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d i I E G i n s c e n a a l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o b e r i c o f i n o a d o m a n i . L o s t e s s o f e n o m e n o - s i s o t t o l i n e a - s i r i f l e t t e s u l l ’ o c c u p a z i o n e : g l i a d d e t t i d e l s e t t o r e , 3 0 . 6 0 0 a f i n e 2 0 2 5 , d i m i n u i s c o n o m a i n m i s u r a m e n o m a r c a t a r i s p e t t o a l n u m e r o d e l l e i m p r e s e , g r a z i e a u n a m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e d e l l a v o r o e s t a b i l i t à o r g a n i z z a t i v a . L ’ i n c o n t r o , m o d e r a t o d a S t e v e n T r a n q u i l l i , d i r e t t o r e d i F e d e r p r e z i o s i C o n f c o m m e r c i o , h a v i s t o g l i i n t e r v e n t i d i S t e f a n o A n d r e i s , p r e s i d e n t e d i F e d e r p r e z i o s i C o n f c o m m e r c i o , P i e r L u i g i A s c a n i , p r e s i d e n t e d i F o r m a t R e s e a r c h , e d i a l c u n i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e .