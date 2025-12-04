R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M a t e r i a l e d i s c a r t o d e s t i n a t o a l r i c i c l o t r a s f o r m a t o i n k i t s c o l a s t i c i p e r i p i c c o l i p a z i e n t i o n c o l o g i c i r i c o v e r a t i n e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i . E ' l a s f i d a d i ' C i r c u l a r f o r k i d s ' , a c u i p a r t e c i p a n o a n c h e l e i s t i t u z i o n i , c o n l a d o n a z i o n e s t r a o r d i n a r i a d i m a t e r i a l i d i c o m u n i c a z i o n e i n d i s u s o , a n n u n c i a t a o g g i d a l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G i o r g i o M u l è . I l m o d e l l o v i r t u o s o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o - i n f o r m a u n a n o t a - v e d e l a C a m e r a p r o t a g o n i s t a d i u n a d o n a z i o n e d i r o l l - u p , v e l e e m a t e r i a l i p l a s t i c i u t i l i z z a t i i n p r e c e d e n t i e v e n t i p e r c h é s i a n o r e c u p e r a t i e t r a s f o r m a t i n e g l i o g g e t t i d e s t i n a t i a i b a m b i n i d e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i , s e c o n d o i l p r o g e t t o d N o v o N o r d i s k , a z i e n d a f a r m a c e u t i c a d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l c o n i u g a r e s a l u t e e s o s t e n i b i l i t à . " L a C a m e r a d e i d e p u t a t i è l i e t a d i o f f r i r e i l p r o p r i o c o n t r i b u t o a u n p r o g e t t o c h e c o n i u g a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e " , h a d i c h i a r a t o l ' o n o r e v o l e M u l è , d a s e m p r e i m p e g n a t o s u q u e s t e t e m a t i c h e e n e l l a p r o m o z i o n e d i a z i o n i c o n c r e t e d i c o n t r a s t o a l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e , c o m e i l d i a b e t e , c h e s o n o s t r e t t a m e n t e c o n n e s s e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e d e g l i s t i l i d i v i t a i n o t t i c a O n e H e a l t h . " D o n a r e m a t e r i a l i d e s t i n a t i a l r i c i c l o e v e d e r l i t r a s f o r m a t i i n s t r u m e n t i u t i l i p e r i b a m b i n i r i c o v e r a t i è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l e i s t i t u z i o n i p o s s a n o c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a i p r o g e t t i d i u t i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e p r o m o s s i i n p a r t n e r s h i p c o n i s o g g e t t i p r i v a t i , a l f i n e d i c r e a r e v a l o r e p e r l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i , d a n d o p e r p r i m i i l b u o n e s e m p i o s u c o m e c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d i b u o n e p r a t i c h e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . E ' s o l o f a c e n d o s q u a d r a - h a a g g i u n t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c h e p o s s i a m o a f f r o n t a r e l e g r a n d i s f i d e d e l n o s t r o t e m p o " . C o m e h a s o t t o l i n e a t o l ' o n o r e v o l e V a n e s s a C a t t o i , c o o r d i n a t r i c e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e ' I n s i e m e p e r u n i m p e g n o c o n t r o i l c a n c r o ' , " s o s t e n e r e i p i c c o l i d e g e n t i d e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i s i g n i f i c a a n c h e a i u t a r l i a n o n i n t e r r o m p e r e i l l o r o p e r c o r s o s c o l a s t i c o e a m a n t e n e r e u n s e n s o d i n o r m a l i t à . G e s t i s e m p l i c i , c o m e l a d o n a z i o n e d i k i t s c o l a s t i c i , p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l q u o t i d i a n o d i q u e s t i b a m b i n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e . ' C i r c u l a r f o r K i d s ' è u n e s e m p i o d i c o m e l a s i n e r g i a t r a i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e s o c i e t à c i v i l e p o s s a t r a d u r s i i n a z i o n i c o n c r e t e d i s o l i d a r i e t à e i n c l u s i o n e " . N a t o i n I t a l i a n e l 2 0 2 3 ' C i r c u l a r f o r K i d s ' p o r t a i p r i n c i p i d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e a s o s t e g n o d e i b a m b i n i p i ù f r a g i l i r i c o v e r a t i n e i r e p a r t i o n c o l o g i c i . I l p r o g e t t o - s p i e g a l a f a r m a c e u t i c a - p r e v e d e l a r a c c o l t a d i m a t e r i a l i d i c o m u n i c a z i o n e i n d i s u s o , l a l o r o t r a s f o r m a z i o n e i n a s t u c c i e k i t s c o l a s t i c i g r a z i e a l l a b o r a t o r i o s o c i a l e C o l o r i a g e d i R o m a , c h e c o i n v o l g e p e r s o n e i n s i t u a z i o n i d i f r a g i l i t à , e l a d i s t r i b u z i o n e d e i k i t n e i p r i n c i p a l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i i t a l i a n i . N e l 2 0 2 4 , g r a z i e a l l a f a s e s p e r i m e n t a l e d e l p r o g e t t o , s o n o g i à s t a t i d o n a t i 4 . 2 0 0 k i t a l l ' o s p e d a l e B a m b i n o G e s ù d i R o m a . L ' i n i z i a t i v a r i e n t r a n e l l a s t r a t e g i a g l o b a l e d i N o v o N o r d i s k ' N e w e r a d i C i r c u l a r f o r Z e r o ' , c h e n e l c i n q u a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i m p e g n o d e l l ' a z i e n d a n e l l a s o s t e n i b i l i t à p u n t a a i m p l e m e n t a r e p r o g e t t i c h e c o n i u g h i n o s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e , p u n t a n d o s u l l a c o l l a b o r a z i o n e d i i s t i t u z i o n i , s o c i e t à c i v i l e e c o m u n i t à . " L a ' N e w e r a d i C i r c u l a r f o r Z e r o ' - h a a f f e r m a t o A l f r e d o G a l l e t t i , G e n e r a l M a n a g e r d i N o v o N o r d i s k I t a l i a - r a p p r e s e n t a l a n o s t r a v i s i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à : n o n s o l o r i d u z i o n e d e l l ' i m p a t t o a m b i e n t a l e , m a a n c h e a t t e n z i o n e a l s o c i a l e e a l l e c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o . S i a m o o r g o g l i o s i c h e l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a b b i a s c e l t o d i c o n t r i b u i r e a q u e s t a i n i z i a t i v a c o n d e l m a t e r i a l e d a t r a s f o r m a r e i n n u o v i s t r u m e n t i s c o l a s t i c i " . I l p r o g e t t o s i c o n c r e t i z z e r à n e l 2 0 2 6 c o n l a r a c c o l t a d e i m a t e r i a l i , l a l a v o r a z i o n e d e i k i t e l a s u c c e s s i v a c o n s e g n a i n o c c a s i o n e d e l l ' i n i z i o d e l n u o v o a n n o s c o l a s t i c o .