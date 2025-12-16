R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' u n o d e g l i a l i m e n t i p i ù a m a t i a l m o n d o , m a o l t r e a e s s e r e b u o n a , l a p a s t a f a a n c h e b e n e . A n z i , è " u n a c o m p o n e n t e p r e z i o s a d i d i e t e s a n e e s o s t e n i b i l i " , c o m e s o s t e n g o n o g l i e s p e r t i e n u t r i z i o n i s t i d i t u t t o i l m o n d o n e l d o c u m e n t o d i c o n s e s n u s ' H e a l t h y P a s t a M e a l ' . E p p u r e a n c h e i n I t a l i a , d o v e i l s u o c o n s u m o r a g g i u n g e i 2 3 k g p r o c a p i t e l ' a n n o e v i e n e p o r t a t a i n t a v o l a m e d i a m e n t e 5 v o l t e a s e t t i m a n a , l a p a s t a n o n è i m m u n e d a l l a d i s i n f o r m a z i o n e . ( V I D E O ) U n a c r e d e n z a d i f f u s a s c o n s i g l i a p e r e s e m p i o d i m a n g i a r e l a p a s t a a c e n a . " L a p a s t a v a c o n s u m a t a a n c h e d i s e r a p e r c h é è u n ' a l l e a t a d e l s o n n o " , a f f e r m a E l i s a b e t t a B e r n a r d i , d i v u l g a t r i c e s c i e n t i f i c a e n u t r i z i o n i s t a d e l l ' u n i v e r s i t à d i B a r i , i n u n ' i n t e r v i s t a a ' L e t ' s T a l k A b o u t F o o d a n d S c i e n c e ' , f o r m a t p r o m o s s o d a l g r u p p o B a r i l l a , r i s p o n d e n d o a l l a p r i m a d i 5 d o m a n d e s u a l t r e t t a n t i a s p e t t i e c u r i o s i t à r i g u a r d a n t i p a s t a , c a r b o i d r a t i e d i e t a m e d i t e r r a n e a . M a n g i a t a a c e n a " f a v o r i s c e i l s o n n o - s p i e g a l ' e s p e r t a - g r a z i e a u n m e c c a n i s m o d i r i l a s c i o d e l t r i p t o f a n o e d e l l ' a s s o r b i m e n t o d i q u e s t o i m p o r t a n t e a m m i n o a c i d o d a p a r t e d e l c e r v e l l o , c o n l a p r o d u z i o n e d i s e r o t o n i n a e d i m e l a t o n i n a c h e s o n o p r o p r i o d e i n e u r o t r a s m e t t i t o r i c h e f a v o r i s c o n o i l r i p o s o n o t t u r n o " . I n o l t r e , " f a v o r i s c e a n c h e l a s e c r e z i o n e d i d u e o r m o n i d e l l a s a z i e t à m o l t o i m p o r t a n t i c o m e l a l e p t i n a e l a g r e l i n a : s i r i e s c e q u i n d i a d a v e r e u n s e n s o d i s a z i e t à c h e d u r a a n c h e i l g i o r n o s u c c e s s i v o " . C i s o n o e f f e t t i s u l l ' u m o r e ? " L a p a s t a r e n d e f e l i c i e n o n s o l t a n t o p e r c h é è l e g a t a a l l a c u l t u r a e a l l a t r a d i z i o n e m e d i t e r r a n e a e i t a l i a n a - a f f e r m a B e r n a r d i - R e n d e f e l i c i a n c h e p e r m o t i v i f i s i o l o g i c i , p e r c h é f a v o r e n d o l ' a s s o r b i m e n t o d a p a r t e d e l c e r v e l l o d e l t r i p t o f a n o f a v o r i s c e l a p r o d u z i o n e d i s e r o t o n i n a , c h e è c o n s i d e r a t a l ' o r m o n e d e l b u o n u m o r e . E p o i c ' è l ' e f f e t t o s u l m i c r o b i o t a , p e r c h é l a p a s t a c o n t i e n e f i b r a " e " l a p a s t a i n t e g r a l e n e c o n t i e n e a n c o r a d i p i ù . S e a g g i u n g i a m o a n c h e u n c o n d i m e n t o a b a s e d i v e r d u r e , d i a m o i l p i a t t o p r e f e r i t o a i n o s t r i a m i c i m i c r o s c o p i c i d e l l ' i n t e s t i n o , i l m i c r o b i o t a " . Q u e s t o a s p e t t o n o n è s e c o n d a r i o . " U n m i c r o b i o t a i n s a l u t e - s o t t o l i n e a l a n u t r i z i o n i s t a - f a v o r i s c e l a d i m i n u z i o n e d e l l ' i n f i a m m a z i o n e e a n c h e i l b u o n u m o r e a t t r a v e r s o l ' a s s e i n t e s t i n o - c e r v e l l o " . A t a l e p r o p o s i t o , d a u n n u o v o s t u d i o c o n d o t t o i n I t a l i a d a r i c e r c a t o r i d e l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e e p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a ' F o o d S c i e n c e & N u t r i t i o n ' , c h e h a a n a l i z z a t o g l i e f f e t t i p s i c o l o g i c i e d e m o t i v i d e l c o n s u m o d i p a s t a , è e m e r s o c h e " c h i m a n g i a p a s t a c o n r e g o l a r i t à s p e r i m e n t a l i v e l l i p i ù e l e v a t i d i g i o i a , m e n o s t r e s s e u n a q u a l i t à d e l l a v i t a m i g l i o r e " . N e l d e t t a g l i o l a r i c e r c a , r e a l i z z a t a c o n i l s u p p o r t o d e l g r u p p o B a r i l l a e c o n d o t t a s u u n c a m p i o n e d i 1 . 5 0 0 p e r s o n e , h a r i l e v a t o c h e : i l 4 1 % d e g l i i t a l i a n i a s s o c i a l a p a s t a a l l a f a m i g l i a ; i l 2 1 % a e m o z i o n i p o s i t i v e e i l 1 0 % a u n a s e n s a z i o n e d i p i a c e r e . I n o l t r e , c h i c o n s u m a p a s t a a l m e n o 3 v o l t e a s e t t i m a n a h a d i c h i a r a t o d i p r o v a r e " s o d d i s f a z i o n e ( 2 9 % ) e u n s e n s o d i a u t e n t i c a f e l i c i t à ( 1 0 % ) " . A p o t e n z i a r e g l i e f f e t t i b e n e f i c i d e l l a p a s t a c ' è i l f a t t o d i m a n g i a r e i n c o m p a g n i a . " E ' u n o d e i s e g r e t i d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , c a r a t t e r i z z a t a a n c h e d a u n c o n s u m o e l e v a t o d i p a s t a - e v i d e n z i a B e r n a r d i - L a d i e t a m e d i t e r r a n e a q u i n d i n o n d e v e e s s e r e s o l t a n t o c i ò c h e s i m a n g i a , m a a n c h e c o m e s i m a n g i a , p e r c h é f a v o r i r e l a c o n v i v i a l i t à s i g n i f i c a a n c h e r i d u r r e l o s t r e s s e f a v o r i r e l e b u o n e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i , s o p r a t t u t t o n e i p i ù p i c c o l i . S i è v i s t o - c h i a r i s c e l a s p e c i a l i s t a - c h e r i d u c e n d o l o s t r e s s s i f a v o r i s c e a n c h e l a d i g e s t i o n e e s i h a n n o t e m p i d i m a s t i c a z i o n e p i ù l u n g h i , v e r i s e g r e t i p e r f a v o r i r e l a g i u s t a a l i m e n t a z i o n e e n o n p r e n d e r e p e s o " . M a c ' è d i p i ù . " L a c o n v i v i a l i t à è l e g a t a a n c h e a c u l t u r a e t r a d i z i o n e , e i l r i c o r d o d i u n a t a v o l a f e l i c e r i e s c e a n c h e a f a v o r i r e p o i i l b u o n u m o r e i n a l t r e o c c a s i o n i " . Q u a l c u n o a n c o r a n o n l o s a , m a l a p a s t a " n o n c o n t i e n e s o l o c a r b o i d r a t i : i l 1 0 , 1 2 , a n c h e 1 5 % è f a t t o d i p r o t e i n e , e p r o t e i n e d i o r i g i n e v e g e t a l e " , p r e c i s a l a n u t r i z i o n i s t a , r i c o r d a n d o c h e " l e n u o v e l i n e e g u i d a t e n d o n o a c h i e d e r c i d i a u m e n t a r n e l a q u a n t i t à " . O l t r e a l l e p r o t e i n e , n e l l a p a s t a c i s o n o " m i c r o e l e m e n t i c o m e i l p o t a s s i o . E ' q u i n d i u n a l i m e n t o d a c o n s i d e r a r s i c o m p l e t o . I n o l t r e h a u n a p p o r t o c a l o r i c o v e r a m e n t e r i d o t t o . I n v i r t ù d i q u e s t o " n o n b i s o g n a p r e o c c u p a r s i d i u n c o n s u m o t r o p p o e l e v a t o , m a l i m i t a r s i a l l e q u a n t i t à r a c c o m a n d a t e , c h e s o n o c i r c a 8 0 g r a m m i " a p o r z i o n e . I n f i n e , l a p a s t a " è u n g r a n d e a l l e a t o d e l l o s p o r t i v o , s o p r a t t u t t o n e l l a f a s e i n i z i a l e p e r f o r n i r e e n e r g i e , m a a n c h e n e l l a f a s e d i r e c u p e r o - r i m a r c a B e r n a r d i - S o n o i m p o r t a n t i l e ' 4 R ' d e l r e c u p e r o : r e i d r a t a r e c o n l ' a c q u a ; r i c o s t i t u i r e l e r i s e r v e d i g l i c o g e n o c o n i c a r b o i d r a t i ; r i c o s t r u i r e i l t e s s u t o c o n l e p r o t e i n e ; r i p o s a r e . N o n a v e r e c a r b o i d r a t i d u r a n t e l a f a s e d i r e c u p e r o è c o m e a v e r e d e i m a t t o n i e n o n a v e r e i l c e m e n t o p e r m o n t a r l i . E ' f o n d a m e n t a l e c h e , n e l l a c o s i d d e t t a f i n e s t r a m e t a b o l i c a - e n t r o 1 o r a d a l l a f i n e d e l l ' e s e r c i z i o - c i s i a n o e n t r a m b i q u e s t i n u t r i e n t i " . U n o s t u d i o d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o p u b b l i c a t o s u l l ' ' I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e a n d N u t r i t i o n ' , c h e h a o s s e r v a t o o l t r e 6 0 a t l e t i n o n p r o f e s s i o n i s t i , r i l e v a c o m e " c o l o r o c h e s e g u i v a n o u n ' a l i m e n t a z i o n e m e d i t e r r a n e a c o n a l m e n o 5 p o r z i o n i d i p a s t a a s e t t i m a n a a v e v a n o r i s u l t a t i m i g l i o r i d i f o r z a m u s c o l a r e e m a s s a g r a s s a r i s p e t t o a c h i c o n s u m a v a m e n o c a r b o i d r a t i e p a s t a . N o n s o l o . D i v e r s i s t u d i - c o n c l u d e l ' e s p e r t a - m o s t r a n o c h e m a n g i a r e i n c o m p a g n i a m i g l i o r a s i a l ' a d e r e n z a a l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a s i a l e p e r f o r m a n c e , r i d u c e n d o l a d e p r e s s i o n e d e l 3 0 - 4 0 % " .