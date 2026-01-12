R o m a , 1 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S o n o p r o f o n d a m e n t e a d d o l o r a t o p e r l a s c o m p a r s a d i L u i g i N i c o l a i s a c u i e r o l e g a t o d a s e n t i m e n t i d i v e r o a f f e t t o . I l n o s t r o è s t a t o s e m p r e u n r a p p o r t o d i s t i m a e d i a u t e n t i c a a m i c i z i a c h e c i h a u n i t i i n p a s s a t o e c h e è r i m a s t o v i v o n e l t e m p o " . L o d i c e R o m a n o P r o d i . " O g g i i l n o s t r o P a e s e h a p e r s o u n o s c i e n z i a t o a u t o r e v o l e , u n a f i g u r a d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t a l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e e u n p o l i t i c o c a p a c e c h e h a d e d i c a t o t u t t a l a s u a v i t a a l l ' i n n o v a z i o n e e a l p r o g r e s s o . I l m i o p e n s i e r o p i ù a f f e t t u o s o è p e r l a s u a f a m i g l i a e p e r i t a n t i c h e g l i h a n n o v o l u t o b e n e " , c o n c l u d e P r o d i .