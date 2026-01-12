R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L u i g i N i c o l a i s è s t a t o u o m o d i s c i e n z a , m a a n c h e u o m o d e l l e i s t i t u z i o n i , h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e l l a c o l l e t t i v i t à l e s u e c o n o s c e n z e e l e s u e c a p a c i t à d i d i a l o g o e m e d i a z i o n e . U n i m p e g n o c h e a b b i a m o a p p r e z z a t o n e l l a s u a a t t i v i t à d i d e p u t a t o e m i n i s t r o . H o c h i e s t o a l l a P r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a d i p o t e r r i c o r d a r e p r e s t o i n m o d o s o l e n n e i l s u o p r e z i o s o c o n t r i b u t o . I n v i o , a n c h e a n o m e d e l G r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , u n p e n s i e r o d i v i c i n a n z a a l l a f a m i g l i a " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .