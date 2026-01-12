R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n p r o f o n d o d o l o r e a p p r e n d o d e l l a s c o m p a r s a d i G i n o N i c o l a i s , a m i c o e p r o t a g o n i s t a d i p r i m o p i a n o d e l l a v i t a s c i e n t i f i c a e c i v i l e d e l n o s t r o P a e s e . A n o m e m i o p e r s o n a l e e d e l G r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l S e n a t o , e s p r i m o l a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a a l l a s u a f a m i g l i a e a i s u o i c a r i . G i n o N i c o l a i s h a s a p u t o u n i r e c o m e p o c h i r i g o r e s c i e n t i f i c o , v i s i o n e p o l i t i c a e p a s s i o n e c i v i l e . È s t a t o u n u o m o c a p a c e d i g u a r d a r e s e m p r e a v a n t i , a n i m a t o d a u n a s t r a o r d i n a r i a p r o p e n s i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e e d a u n a r i c e r c a c o n t i n u a , m a i a p p a g a t a , d i s o l u z i o n i n u o v e p e r i l p r o g r e s s o d e l P a e s e . L a s u a l e z i o n e d i c u r i o s i t à i n t e l l e t t u a l e , c o m p e t e n z a e s e r v i z i o p u b b l i c o r e s t e r à u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p r e z i o s o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .