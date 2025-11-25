M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a ' n d r a n g h e t a d e l l a L o c r i d e c h e i m p o r t a g r a n d i q u a n t i t à d i d r o g a d a l S u d A m e r i c a , l a c r i m i n a l i t à a l b a n e s e p a r t n e r d e g l i a f f a r i i l l e c i t i c o n i l r u o l o d i b r o k e r e i l r i c i c l a g g i o r e a l i z z a t o c o n i l m e t o d o c i n e s e d e l ' f e i c h ' i e n ' o s s i a i l d e n a r o v o l a n t e . S o n o 2 8 l e p e r s o n e - 2 5 l e r i c h i e s t e d i c a r c e r e e t r e d i d o m i c i l i a r i - d e s t i n a t a r i e d e l l a m i s u r a c a u t e l a r e e m e s s a d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o c h e v i e n e e s e g u i t a d a i f i n a n z i e r i d e l C o m a n d o p r o v i n c i a l e M i l a n o e d e l S c i c o d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a . L ’ a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a , c o o r d i n a t a d a l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a , h a p e r m e s s o d i d i s v e l a r e " u n a t r i a n g o l a z i o n e d i a c c o r d i " t r a e s p o n e n t i d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a c a l a b r e s e , l o m b a r d a e c a m p a n a p e r f a v o r i r e l ’ i m p o r t a z i o n e d a l S u d A m e r i c a d i " g r a n d i q u a n t i t a t i v i d i s t u p e f a c e n t e " . C o n s e d e i n L o m b a r d i a , r a m i f i c a z i o n i i n G e r m a n i a , P a e s i B a s s i , S p a g n a , R e g n o U n i t o , C o l o m b i a e B r a s i l e , " u t i l i z z a n d o s o f i s t i c a t i a p p a r a t i d i m e s s a g g i s t i c a c r i p t a t a e s f r u t t a n d o d i r e t t i c o n t a t t i c o n b r o k e r a l b a n e s i e c o n f o r n i t o r i d i c o c a i n a d a l S u d A m e r i c a " , i n c i r c a d u e a n n i i l g r u p p o a v r e b b e m o v i m e n t a t o d r o g a p e r u n c o n t r o v a l o r e s t i m a t o i n o l t r e 2 7 m i l i o n i d i e u r o . L ’ o p e r a z i o n e , c h e v e d e c o m p l e s s i v a m e n t e i n d a g a t e 4 1 p e r s o n e , h a c o n s e n t i t o d i r i c o s t r u i r e p i ù i m p o r t a z i o n i d i c o c a i n a c h e d a l l a C o l o m b i a e d a l B r a s i l e s o n o s t a t e d e s t i n a t e a i p o r t i d i L i v o r n o , R o t t e r d a m , G i o i a T a u r o e L e H a v r e a t t r a v e r s o l a t e c n i c a d e l c o s i d d e t t o ' r i p - o f f ' , o s s i a l a s p e d i z i o n e d e l l a d r o g a p o s i z i o n a t a a l l ' i n t e r n o d i c o n t a i n e r u t i l i z z a t i p e r i l t r a s p o r t o d i n o r m a l i m e r c i . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n E u r o j u s t e d E u r o p o l h a p e r m e s s o d i a c q u i s i r e c o n v e r s a z i o n i d i m e s s a g g i s t i c a c r i t t o g r a f a t a , a t t r a v e r s o l e q u a l i è s t a t o p o s s i b i l e " i d e n t i f i c a r e c o m p i u t a m e n t e i c o m p o n e n t i d e l s o d a l i z i o , i l c u i v e r t i c e , a p p a r t e n e n t e a l l a f a m i g l i a B a r b a r o d i P l a t ì ( R e g g i o C a l a b r i a ) , e r a i n c o n t a t t o c o n b r o k e r d i c a r a t u r a i n t e r n a z i o n a l e d i o r i g i n e a l b a n e s e " . I n t a l m o d o s o n o s t a t e r i c o s t r u i t e i m p o r t a z i o n i d i c o c a i n a p e r o l t r e 3 , 5 t o n n e l l a t e , d i c u i o l t r e 4 0 0 c h i l i s e q u e s t r a t i a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e s i a i n I t a l i a c h e a l l ’ e s t e r o . S o n o i n c o r s o p e r q u i s i z i o n i n e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , P a v i a , B e r g a m o , P a r m a , I m p e r i a , C o m o , R o m a , T a r a n t o e R e g g i o C a l a b r i a c o n l ’ a u s i l i o d i u n i t à c i n o f i l e e a s h d o g e a n t i d r o g a d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a . T r a i d e s t i n a t a r i d i m i s u r a c a u t e l a r e p e r s o n a l e f i g u r a p e r i l r e a t o d i r i c i c l a g g i o c ' è u n c i t t a d i n o c i n e s e c h e , n e l l a s u a q u a l i t à d i c a m b i s t a , h a p e r m e s s o a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e d i e f f e t t u a r e i l p a g a m e n t o d i p a r t i t e d i s t u p e f a c e n t e t r a m i t e i l s i s t e m a d i c o m p e n s a z i o n e / t r a s f e r i m e n t o i n f o r m a l e ' f e i c h ’ i e n ' .