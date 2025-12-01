M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e a n n u n c i a l a n a s c i t a d e l l a W o r l d T e c h C o n f e r e n c e ( W t c ) , i l p r i m o F o r u m G l o b a l e d e d i c a t o a p r o g e t t a r e i l m o d e l l o d e l l a p r o s s i m a s o c i e t à t e c n o l o g i c a a v a n z a t a . L ’ e v e n t o s i t e r r à a M i l a n o d a l 2 4 a l 2 8 g i u g n o , t r a s f o r m a n d o l a c i t t à i n u n p u n t o d i i n c o n t r o i n t e r n a z i o n a l e t r a r i c e r c a , i n d u s t r i a , e c o n o m i a e v i s i o n e d e l f u t u r o . A g u i d a r e l ’ i n i z i a t i v a è u n C o m i t a t o S c i e n t i f i c o i n t e r n a z i o n a l e - c o m p o s t o d a s c i e n z i a t i d i d i v e r s e d i s c i p l i n e a c c a d e m i c h e - c h e a s s i c u r a l a q u a l i t à e l a d i r e z i o n e d e l F o r u m . T r a i s o g g e t t i c h e a f f i a n c h e r a n n o l ’ i n i z i a t i v a a n c h e i l C E R N d i G i n e v r a e a l c u n i t r a i p r i n c i p a l i A t e n e i d i c a r a t u r a m o n d i a l e . L a W t c n a s c e i n u n m o m e n t o i n c u i s o n o i n c o r s o t r a s f o r m a z i o n i e p o c a l i d e r i v a n t i d a l l a r a p i d a a f f e r m a z i o n e d e l q u a n t u m c o m p u t e r a b b i n a t o a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l m o n d o d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e a p p l i c a t a a t u t t i i s e t t o r i , e d e s t i n a t a a d a v e r e i m p a t t i i m p o r t a n t i s u i p a r a d i g m i d i s i c u r e z z a s u c u i o g g i s i b a s a l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e . D u r a n t e i l F o r u m , s c i e n z i a t i , i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i e , i n n o v a t o r i e l e a d e r e c o n o m i c i p o t r a n n o c o n f r o n t a r s i s u o p p o r t u n i t à e s f i d e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e q u a n t i s t i c h e , c r e a r e r e g o l e c o n d i v i s e e i m m a g i n a r e p r o g e t t i e i n f r a s t r u t t u r e c a p a c i d i s t i m o l a r e c r e s c i t a , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . S i p a r l e r à a n c h e d i c y b e r s i c u r e z z a , t r a s p a r e n z a , m e d i c i n a , f a r m a c e u t i c a , f i n a n z a e d e l l ’ i m p a t t o s o c i a l e e d e c o n o m i c o d e l l e t e c n o l o g i e , p e r g a r a n t i r e u n p r o g r e s s o r e s p o n s a b i l e e i n c l u s i v o . I n o l t r e , p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a e i n E u r o p a , l ’ e v e n t o a c c o g l i e r à d u e c o m p u t e r q u a n t i s t i c i p i e n a m e n t e o p e r a t i v i , c h e s a r a n n o m e s s i a d i s p o s i z i o n e d i i m p r e s e e c e n t r i d i r i c e r c a p e r r e a l i z z a r e l e p r i m e s i m u l a z i o n i a p p l i c a t i v e . I n s e r i r e q u i i l s o t t o t i t o l o I l s e t t o r e q u a n t i s t i c o s i t r o v a a d a f f r o n t a r e u n a s f i d a s t r u t t u r a l e : l e m a c c h i n e q u a n t i s t i c h e a v a n z a t e s o n o o r a d i s p o n i b i l i i n c o m m e r c i o , m a l a c a p a c i t à d i t r a d u r r e i p r o b l e m i i n d u s t r i a l i d e l m o n d o r e a l e i n f o r m u l a z i o n i r i s o l v i b i l i a l i v e l l o q u a n t i s t i c o è a n c o r a l i m i t a t a . S e t t o r i c o m e l a c h i m i c a e i m a t e r i a l i , l e r e t i e n e r g e t i c h e , i p r o d o t t i f a r m a c e u t i c i , l a l o g i s t i c a e i l r o u t i n g e l a f i n a n z a p o t r e b b e r o g i à t r a r r e v a n t a g g i o d a g l i a p p r o c c i q u a n t i s t i c i . C o s ì c o m e i c o m p u t e r c l a s s i c i s o n o d i v e n t a t i p e r v a s i v i i n t u t t i i s e t t o r i , i s i s t e m i q u a n t i s t i c i p o s s o n o e s s e r e i m p i e g a t i i n q u a s i t u t t e l e a r e e a p p l i c a t i v e , a c o n d i z i o n e c h e e s i s t a n o l e g i u s t e c o m p e t e n z e . “ I l n o s t r o p u n t o d i f o r z a è p r o p r i o q u e s t o – a f f e r m a i l P r e s i d e n t e d i M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e E r m i n i o F r a g a s s a – “ a b b i a m o r i u n i t o e s p e r t i d i p r i m o p i a n o i n g r a d o d i m a p p a r e l e s f i d e i n d u s t r i a l i e s c i e n t i f i c h e c o n c r e t e s u m o d e l l i e p i a t t a f o r m e q u a n t i s t i c h e , c o n s e n t e n d o u n i m p a t t o r e a l e p i u t t o s t o c h e u n p o t e n z i a l e t e o r i c o . A l l a W o r l d T e c h C o n f e r e n c e ( W T C ) , i p a r t e c i p a n t i a v r a n n o l ' o p p o r t u n i t à u n i c a d i i n c o n t r a r e e i n t e r a g i r e d i r e t t a m e n t e c o n g l i s c i e n z i a t i , i r i c e r c a t o r i e g l i s p e c i a l i s t i t e c n i c i c h e s v o l g o n o q u e s t o l a v o r o d i t r a d u z i o n e . P o t r a n n o d i s c u t e r e c a s i d ' u s o r e a l i , e s p l o r a r e f o r m u l a z i o n i q u a n t i s t i c h e d e l l e l o r o s f i d e e c a p i r e c o m e q u e s t e t e c n o l o g i e p o s s a n o e s s e r e i n t e g r a t e n e i l o r o f l u s s i d i l a v o r o o p e r a t i v i e s t r a t e g i c i ” . I n o l t r e n e l c o r s o d e l l e t r e g i o r n a t e d i c o n f e r e n z a s a r à a s s e g n a t o i l P r e m i o i n t e r n a z i o n a l e Q u a n t u m I m p a c t C h a l l e n g e , d e d i c a t o a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e l l a m i g l i o r e e s i g e n z a p r a t i c a i n d u s t r i a l e r i s o l v i b i l e t r a m i t e t e c n o l o g i e q u a n t i s t i c h e . I l r i c o n o s c i m e n t o è r i v o l t o a i m p r e s e , e n t i p u b b l i c i , c e n t r i d i r i c e r c a e s t a r t u p i n t e r e s s a t i a t r a s f o r m a r e u n p r o b l e m a c o n c r e t o i n u n a s o l u z i o n e i n n o v a t i v a . I l p r o g e t t o v i n c i t o r e s a r à p r e s o i n c a r i c o d a u n t e a m d e d i c a t o d i s p e c i a l i s t i d e l l a Q - A l l i a n c e , c h e r e a l i z z e r à u n p r o o f - o f - c o n c e p t q u a n t i s t i c o u t i l i z z a n d o l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e ( a n n e a l i n g , g a t e - b a s e d e m o d e l l i i b r i d i H P C + Q u a n t u m ) . C o n i l s u o d e b u t t o a M i l a n o , l a W T C s i p r o p o n e c o m e p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e d i c o o p e r a z i o n e e i n n o v a z i o n e , u n e n d o e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a , c o m p e t e n z e i n d u s t r i a l i e d e c o n o m i c h e e i d e e p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù s i c u r o , s o s t e n i b i l e e p r o s p e r o . L a W o r l d T e c h C o n f e r e n c e n a s c e c o s ì c o m e s t r u m e n t o s t a b i l e d i c o o r d i n a m e n t o g l o b a l e , a s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , e c o n o m i c a e d e i d e c i s o r i p u b b l i c i e p r i v a t i i m p e g n a t i a g u i d a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à i l f u t u r o t e c n o l o g i c o e d e c o n o m i c o .