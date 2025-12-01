R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e r a r e , a v v i c i n a n d o l a c u r a a i p a z i e n t i e s u p p o r t a n d o f a m i g l i e e c a r e g i v e r c o n m a t e r i a l i u t i l i p e r g e s t i r e l a q u o t i d i a n i t à . S o n o g l i o b i e t t i v i d e l l ’ i n i z i a t i v a “ I p s e n f o r R a r e ” , a n n u n c i a t a d a I p s e n , a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a i m p e g n a t a n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o d i i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e i n o n c o l o g i a , n e u r o s c i e n z e e m a l a t t i e r a r e . I l p r o g r a m m a p a r t e c o n u n s e r v i z i o d i h o m e d e l i v e r y d e d i c a t o a i p a z i e n t i p e d i a t r i c i c o n C o l e s t a s i I n t r a e p a t i c a F a m i l i a r e P r o g r e s s i v a ( P F I C ) , u n g r u p p o d i m a l a t t i e c o l e s t a t i c h e r a r e c h e i n s o r g o n o p i ù s p e s s o d u r a n t e l ’ i n f a n z i a a l t e r a n d o i l n o r m a l e f l u s s o d e l l a b i l e v e r s o l ’ i n t e s t i n o c o n s i n t o m i i n v a l i d a n t i c o m e i l p r u r i t o , c h e p u ò i n t e r f e r i r e c o n i l s o n n o e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e , p e g g i o r a n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l e c o n d i z i o n i d i v i t a . “ L a P F I C è u n a m a l a t t i a c r o n i c a c o m p l e s s a , c h e r i c h i e d e u n a g e s t i o n e s p e c i a l i s t i c a a c c u r a t a e c o s t a n t e . Q u e s t o c o m p o r t a p e r l e f a m i g l i e r e g o l a r i v i s i t e d i c o n t r o l l o i n o s p e d a l e a c u i s i a g g i u n g o n o q u e l l e m o t i v a t e d a l r i t i r o d e l f a r m a c o , c o n u n c o n s e g u e n t e i m p a t t o l o g i s t i c o e o r g a n i z z a t i v o . – c o m m e n t a i l D o t t . A n d r e a P i e t r o b a t t i s t a , R e s p o n s a b i l e U . O . S . d i E p a t o l o g i a e C l i n i c a d e l T r a p i a n t o d i F e g a t o d e l l ’ O s p e d a l e P e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù d i R o m a - I n q u e s t o c o n t e s t o , i l s e r v i z i o d i c o n s e g n a d o m i c i l i a r e d e l f a r m a c o r a p p r e s e n t a u n s u p p o r t o c o n c r e t o p e r s e m p l i f i c a r e l a c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a e m i g l i o r a r e l ’ a d e r e n z a a l p e r c o r s o d i t r a t t a m e n t o , o f f r e n d o a l l e f a m i g l i e u n s o s t e g n o t a n g i b i l e , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a s i c u r e z z a o l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a ” . D a l m e s e d i n o v e m b r e e s u i n d i c a z i o n e d e l m e d i c o s p e c i a l i s t a , l e f a m i g l i e p o s s o n o u s u f r u i r e d e l p r o g r a m m a ‘ I p s e n f o r R a r e ’ , c h e p r e v e d e l a c o n s e g n a a d o m i c i l i o d e l f a r m a c o o d e v i x i b a t , i n s i e m e a u n k i t c o m p o s t o d a m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i p e r l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . P e r e s p r i m e r e l e p r o p r i e e m o z i o n i t r a m i t e p a r o l e o d i s e g n i , u n d i a r i o i l l u s t r a t o è t r a i m a t e r i a l i c h e a r r i v e r a n n o n e l l e c a s e d e i g e n i t o r i , p e r a f f r o n t a r e m e g l i o l a m a l a t t i a n e l c o n t e s t o d o m e s t i c o , c h e r a p p r e s e n t a u n o s p a z i o f a m i l i a r e e p r o t e t t o a l c e n t r o d e l p e r c o r s o d i c u r a . N e l k i t è i n c l u s o a n c h e ‘ I l d r a g o r u b a b e l l e z z a ’ , l a f i a b a c h e s o f f i a p a r o l e c o r a g g i o s e r e a l i z z a t a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i P F I C I t a l i a N e t w o r k O d v e C a r t h u s i a E d i z i o n i , i m p r e s a c u l t u r a l e e c r e a t i v a s p e c i a l i z z a t a i n e d i t o r i a p e r b a m b i n i e r a g a z z i , c o n i l s u p p o r t o i n c o n d i z i o n a t o d i I p s e n I t a l i a . “ L a P F I C c a u s a s i n t o m i i n v a l i d a n t i c h e c o m p r o m e t t o n o l a q u a l i t à d i v i t a e r e n d o n o d i f f i c i l e p e r i p i c c o l i p a z i e n t i e l e l o r o f a m i g l i e a f f r o n t a r e l a q u o t i d i a n i t à . P e r q u e s t o , f r e q u e n t i s p o s t a m e n t i p e r r a g g i u n g e r e i c e n t r i o s p e d a l i e r i , s p e s s o l o n t a n i d a i l u o g h i d i r e s i d e n z a , s o n o d i f f i c i l m e n t e g e s t i b i l i d a l l e f a m i g l i e e r i s c h i a n o d i c r e a r e u l t e r i o r i o s t a c o l i , o l t r e a q u e l l i g i à g r a v o s i d e l l a m a l a t t i a . - c o m m e n t a F r a n c e s c a L o m b a r d o z z i , P r e s i d e n t e d i P F I C I t a l i a N e t w o r k O d v – P o t e r r i c e v e r e d i r e t t a m e n t e a c a s a l a t e r a p i a , i n a c c o r d o c o n i l m e d i c o , i n s i e m e a i n f o r m a z i o n i e s t r u m e n t i c o m e u n d i a r i o i l l u s t r a t o e u n a f i a b a c h e s o f f i a p a r o l e c o r a g g i o s e , p e r m e t t e a l l e f a m i g l i e d e i p i c c o l i c o n P F I C d i v a l o r i z z a r e l ’ a m b i e n t e d o m e s t i c o c o m e l u o g o d i c u r a , c o n e f f e t t i p o s i t i v i s u l l a q u a l i t à d i v i t a e s u l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a ” . I l s e r v i z i o d i h o m e d e l i v e r y è s o l o l ’ i n i z i o d e l p r o g r a m m a . L ’ o b i e t t i v o è d i a l l a r g a r e l e i n i z i a t i v e e i s e r v i z i a n c h e a d a l t r i p a z i e n t i r a r i n e g l i a m b i t i i n c u i s i c o n c e n t r a l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a . L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a s o n o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a m i s s i o n e , m a s i a m o c o n s a p e v o l i d e l l a n e c e s s i t à d i a n d a r e o l t r e e d i s u p p o r t a r e l a c o m u n i t à c l i n i c a e d e i p a z i e n t i c o n s e r v i z i e i n i z i a t i v e v o l t e a m i g l i o r a r e e s e m p l i f i c a r e l a v i t a , i n u n ’ o t t i c a d i s o s t e n i b i l i t à , e f f i c a c i a e p r o s s i m i t à d e l l a c u r a . D a q u i n a s c e “ I p s e n f o r R a r e ” . I l s e r v i z i o d i h o m e d e l i v e r y è g e s t i t o d a A d e c c o O u t s o u r c i n g ( P r o f e s s i o n a l S o l u t i o n s ) , s o c i e t à d e l g r u p p o A d e c c o c o n u n a l u n g a e s p e r i e n z a n e l l a p r o g e t t a z i o n e d i P a t i e n t S u p p o r t P r o g r a m ( P S P ) p e r a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e , c o n l ’ i m p e g n o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , f a v o r i r e l ’ a d e r e n z a t e r a p e u t i c a e g a r a n t i r e u n s u p p o r t o c o n t i n u a t i v o a t u t t o l ’ e c o s i s t e m a d e l l a s a l u t e .