N a p o l i , 1 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - I n c i d e n t e i n s e l l a a d u n a m o t o d a m i n i c r o s s e c a d u t a d a u n ' a l t e z z a d i 4 m e t r i : i l b a m b i n o d i 1 1 a n n i h a l e s i o n i a g l i o r g a n i i n t e r n i . R e s t a r i c o v e r a t o c o n p r o g n o s i r i s e r v a t a p r e s s o l ' o s p e d a l e S a n t o b o n o d i N a p o l i i l b a m b i n o d i 1 1 a n n i c o i n v o l t o n e l t r a g i c o i n c i d e n t e d e l l a s u a m i n i m o t o n e l p o m e r i g g i o d i i e r i n e l q u a r t i e r e M i a n o a N a p o l i . S u l c a s o i n d a g a n o i c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a S t e l l a , c h e i e r i s o n o i n t e r v e n u t i n e l p a r c h e g g i o d e l c e n t r o c o m m e r c i a l e L a b i r r e r i a , d o v e s i è v e r i f i c a t o l ' e p i s o d i o . S e c o n d o l a r i c o s t r u z i o n e , a l s e c o n d o p i a n o d e l l ’ a r e a p a r c h e g g i o , i l r a g a z z i n o d i 1 1 a n n i s a r e b b e f i n i t o c o n t r o u n p a r a p e t t o m e n t r e g u i d a v a i l s u o L e m ( p i c c o l a m o t o d a c r o s s a s c o p p i o ) , p e r p o i p r e c i p i t a r e d a u n ’ a l t e z z a d i c i r c a 4 m e t r i , f i n e n d o s u u n a r a m p a a l p i a n o i n f e r i o r e . N e l l ' i n c i d e n t e e n e l l a s u c c e s s i v a c a d u t a , i l b a m b i n o h a r i p o r t a t o l e s i o n i a g l i o r g a n i i n t e r n i p e r l e q u a l i s o n o i n c o r s o u l t e r i o r i a c c e r t a m e n t i m e d i c i .