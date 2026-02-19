M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M y P l a n t & G a r d e n è u n a f i e r a b e l l i s s i m a . P a r l a r e d e i c a m p i d i c a l c i o è s o l o u n a p i c c o l a p a r t e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , i n q u a n t o i l r e s t o è d e d i c a t o a g l i e s p o s i t o r i e a c h i s i o c c u p a d i f i o r i , d i p i a n t e e d i t u t t o c i ò c h e h a i n e r e n z a c o n i l v e r d e e c o n t u t t e l e n u o v e t e c n o l o g i e c h e p e n s o p o s s a n o d a r e u n c o n t r i b u t o a m i g l i o r a r e q u e s t o a s p e t t o d e l l a n o s t r a e c o n o m i a " . A d i r l o G i a n c a r l o C a m o l e s e , v i c e p r e s i d e n t e c o m p o n e n t e p r o f e s s i o n i s t i c a A i a c - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a a l l e n a t o r i c a l c i o , a l l a d e c i m a e d i z i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . " O g g i r a p p r e s e n t o l ' A s s o c i a z i o n e a l l e n a t o r i , c a p i l l a r e s u l t e r r i t o r i o : s i a m o u n a c o m p o n e n t e t e c n i c a , a b b i a m o c i r c a 2 0 m i l a a s s o c i a t i e s i a m o a l l ' i n t e r n o d e l C o n s i g l i o f e d e r a l e , d a n d o i l n o s t r o c o n t r i b u t o q u a n d o c i v i e n e r i c h i e s t o - s p i e g a - . I l n o s t r o p r i m o c o m p i t o è s o s t e n e r e l a f i g u r a d e l l ' a l l e n a t o r e , c h e n e g l i a n n i è c a m b i a t a m o l t o , i n q u a n t o o r a c i s o n o s t a f f m o l t o n u m e r o s i , a d e s e m p i o a l n o s t r o i n t e r n o c i s o n o a n c h e i p r e p a r a t o r i a t l e t i c i , p e r ò t e n i a m o i n c o n s i d e r a z i o n e a n c h e l e o s s e r v a z i o n i c h e c i a r r i v a n o d a a l t r e f i g u r e c h e f a n n o p a r t e d e g l i s t a f f e c h e s o n o a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t i " . C a m o l e s e , p o i , a m a r g i n e d e l p a n e l ' F a t t o r e c a m p o : i m p a t t o d i r e t t o s u p e r f o r m a n c e e r i s u l t a t i . S t r a t e g i a , g e s t i o n e , s o s t e n i b i l i t à . P r o s p e t t i v e e c a s e h i s t o r y ' , a c u i h a p r e s o p a r t e , h a p a r l a t o a n c h e d e l l ’ e v o l u z i o n e d e i m a n t i e r b o s i n e l t e m p o : " C ' è s t a t o u n g r a n d e c a m b i a m e n t o n e l c o r s o d e g l i a n n i . I l c a l c i o s i g i o c a d a l 1 8 6 3 , m a i n r e a l t à i t e r r e n i s o n o c a m b i a t i . I o r i c o r d o i c a m p i i n t e r r a b a t t u t a e q u e l l i u n p o ' ' s p e l a c c h i a t i ' - s o t t o l i n e a i l v i c e p r e s i d e n t e d i A i a c - . A d e s s o , i n v e c e , p a r l i a m o d i c a m p i i n s i n t e t i c o , d i c a m p i i n e r b a , m o l t o b e l l i e c u r a t i , e a n c h e d i c a m p i m i s t i . T u t t o q u e s t o a i u t a l a q u a l i t à d e l g i o c o e s o p r a t t u t t o l a s i c u r e z z a . C o m e a l l e n a t o r i s i a m o i p r i m i a p r e o c c u p a r c i d e l c a m p o p r o p r i o p e r c h é s a p p i a m o c h e u n b e l c a m p o f a v o r i s c e l a q u a l i t à d e l g i o c o e p r e v i e n e i n f o r t u n i . P e r t a n t o , s i a m o s e m p r e m o l t o a t t e n t i . S a p p i a m o e c i r e n d i a m o c o n t o c h e n o n è f a c i l e p e r c h é b i s o g n a c u r a r e c o n g r a n d e a t t e n z i o n e i m a n t i e r b o s i e q u e l l i m i s t i . A d e s s o c o n i s i n t e t i c i , m o l t o p r o b a b i l m e n t e l e m o l t e p a r t i t e c h e s i f a n n o s o n o p i ù o m e n o l e g a t e a l l a q u a l i t à d e l c a m p o , p e r ò , i l c a m p o è s e m p r e q u a l c o s a c h e l ' a l l e n a t o r e g u a r d a s u b i t o , c o s ì c o m e i g i o c a t o r i " , c o n c l u d e .