M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I n o c c a s i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n p r e s e n t i a m o i l p r o g e t t o ‘ S o t t o c a s a ’ , u n ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a S a v e t h e P l a n e t e d a L o m b a r d i n i 2 2 a l l ’ i n t e r n o d e l M u n i c i p i o 6 d i M i l a n o p e r l a r i g e n e r a z i o n e d e l p a r c o B a d e n P o w e l l . V o g l i a m o f a r c r e s c e r e u n a c o m u n i t à d i p e r s o n e c h e s i p r e n d e c u r a d i u n b e n e c o m u n e c o m e u n p a r c o p u b b l i c o e a u m e n t a r e i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a e d i r e s p o n s a b i l i t à ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i C h i a r a N o g a r o t t o , s o c i a l v a l u e , c o m m u n i t y & e s g l e a d d i L o m b a r d i n i 2 2 , i n t e r v e n u t a a l p a n e l ‘ P r o j e c t G a l l e r y # 3 , s t o r i e d i p r o g e t t i i n c o s t r u z i o n e ’ , n e l l ’ a m b i t o d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . “ Q u e s t o p r o g e t t o – s o t t o l i n e a N o g a r o t t o – p r o v a a r a c c o g l i e r e i b i s o g n i , l e a s p e t t a t i v e e i d e s i d e r i d e l l e p e r s o n e c h e a b i t a n o i l q u a r t i e r e e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i c h e l o v i v o n o . G l i i n t e r v e n t i h a n n o a c h e f a r e c o n a l c u n i t e m i f o n d a m e n t a l i c o m e l a s o c i a l i t à , l a m o b i l i t à s u l l a s t r a d a p e r r e n d e r e l ’ a r e a p i ù s i c u r a a n c h e c o n a t t r a v e r s a m e n t i p e d o n a l i ” . U n i n t e r v e n t o c h e g u a r d a a n c h e a l l a s o s t e n i b i l i t à : “ I l p r o g e t t o S o t t o c a s a p r e v e d e u n a f o r t e p i a n t u m a z i o n e i n q u e s t ’ a r e a p e r a v e r e u n i m p a t t o s i a d a l p u n t o d i v i s t a s o c i a l e s i a a m b i e n t a l e ” c o n c l u d e N o g a r o t t o .