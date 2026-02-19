Milano, 19 feb. (Adnkronos) - In occasione di MyPlant & Garden presentiamo il progetto Sottocasa, uniniziativa promossa da Save the Planet e da Lombardini22 allinterno del Municipio 6 di Milano per la rigenerazione del parco Baden Powell. Vogliamo far crescere una comunità di persone che si prende cura di un bene comune come un parco pubblico e aumentare il senso di appartenenza e di responsabilità. Sono le dichiarazioni di Chiara Nogarotto, social value, community & esg lead di Lombardini22, intervenuta al panel Project Gallery #3, storie di progetti in costruzione, nellambito della decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. Questo progetto sottolinea Nogarotto prova a raccogliere i bisogni, le aspettative e i desideri delle persone che abitano il quartiere e delle organizzazioni che lo vivono. Gli interventi hanno a che fare con alcuni temi fondamentali come la socialità, la mobilità sulla strada per rendere larea più sicura anche con attraversamenti pedonali. Un intervento che guarda anche alla sostenibilità: Il progetto Sottocasa prevede una forte piantumazione in questarea per avere un impatto sia dal punto di vista sociale sia ambientale conclude Nogarotto.