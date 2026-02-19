M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s o s t e n i b i l i t à d e l v e r d e s p o r t i v o e d e g l i s t e s s i i m p i a n t i s p o r t i v i c o m i n c i a a d e s s e r e u n t e m a p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e , a n c h e a l l a l u c e d e l f a t t o c h e l a p r e s e n z a d i i m p i a n t i è d i r e t t a m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l l a c r e s c i t a d e l m o v i m e n t o . I n u n m o m e n t o c o m p l i c a t o e d i f f i c i l e c o m e q u e s t o , i n c u i i r a g a z z i c e r c a n o p r o p r i o q u e i p u n t i d i r i f e r i m e n t o c h e m a n c a n o , a v e r e l a d i s p o n i b i l i t à d i a t t r e z z a t u r e e d i i m p i a n t i s p o r t i v i s i g n i f i c h e r e b b e a v e r e u n g r o s s o a m m o r t i z z a t o r e s o c i a l e , c a p a c e d i d a r e u n a m a n o s o p r a t t u t t o a q u e s t i r a g a z z i " . S o n o l e p a r o l e d i M a u r o G r i m a l d i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o F e d e r c a l c i o S e r v i z i , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ' F a t t o r e c a m p o : i m p a t t o d i r e t t o s u p e r f o r m a n c e e r i s u l t a t i . S t r a t e g i a , g e s t i o n e , s o s t e n i b i l i t à . P r o s p e t t i v e e c a s e h i s t o r y ' , n e l c o n t e s t o d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . " R i s p e t t o a d a n n i f a , i l p a n o r a m a è c a m b i a t o : g l i i m p i a n t i s p o r t i v i e g l i s t a d i p o s s o n o d i v e n t a r e a n c h e u n t e r r e n o s p e r i m e n t a l e p e r o t t i m i z z a r e c o s t i , a m b i e n t e , e n e r g i a , s e r v i z i - p r o s e g u e G r i m a l d i - . L e p o s s i b i l i t à d i f a r l o c i s o n o " . U n a l t r o t e m a c r u c i a l e è q u e l l o d e l l a p r o p r i e t à e d e l l a g e s t i o n e d i q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e : " L ' 8 0 % d e g l i i m p i a n t i s o n o d e g l i e n t i l o c a l i . P e r p o t e r d a r e l a p o s s i b i l i t à d i i n v e s t i r e a i p r i v a t i , c ' è b i s o g n o d i u n a s i n e r g i a p i ù c o m p l e s s a . S e i l p r i v a t o v u o l e i n v e s t i r e , d e v e a v e r e l a d i s p o n i b i l i t à d e l l ' i m p i a n t o a l m e n o p e r 1 5 - 2 0 a n n i , c o s a c h e a d e s s o n o n s u c c e d e , e p o t e r a c c e d e r e a v a r i e f o n t i d i f i n a n z i a m e n t o . È i m p o r t a n t e c h e s i i n t e r v e n g a v e l o c e m e n t e p e r c h é a b b i a m o u n p a t r i m o n i o d i i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a m o l t o v e c c h i o , a l c u n i i m p i a n t i r i s a l g o n o a d d i r i t t u r a a p r i m a d e l l a g u e r r a e h a n n o b i s o g n o d i e s s e r e a t t e n z i o n a t i e m a n t e n u t i " . D a p a r t e d e l m o v i m e n t o s p o r t i v o " c ' è g r a n d e s e n s i b i l i t à s u q u e s t o t e m a . N e l l e s t r u t t u r e c ' è a d e s i o n e , c ' è m o v i m e n t o , i l c a m p o s p o r t i v o è p u n t o d i a g g r e g a z i o n e , d i a l o g o e f o r m a z i o n e , o l t r e c h e d i c o n d i v i s i o n e d i v a l o r i . P e r q u e s t o d o b b i a m o d i a l o g a r e i n m a n i e r a s i n e r g i c a c o n g l i e n t i l o c a l i , i l g o v e r n o , l e s o c i e t à s p o r t i v e , l e b a n c h e e g l i e n t i d i p r o m o z i o n e , p e r c e r c a r e d i c r e a r e u n a s q u a d r a i n c u i t u t t i c e r c a n o d i t r o v a r e d e l l e s o l u z i o n i a d a t t e - s p i e g a - . O g g i p a r l e r e m o d i q u e s t o , s t i a m o c e r c a n d o d i ‘ p r o v o c a r e d e l l e r e a z i o n i ’ p e r c h é s i p r e n d a f i n a l m e n t e c o s c i e n z a d i q u e s t o p r o b l e m a . I l f a t t o c h e c i s i a u n s e t t o r e d e d i c a t o a l v e r d e s p o r t i v o a M y P l a n t & G a r d e n t r o v o c h e s i a u n g r a n d e p a s s o a v a n t i - c o n c l u d e - p e r c h é c i d à l a p o s s i b i l i t à d i m o s t r a r e c o m e o g g i l a t e c n o l o g i a p e r m e t t a d i f a r e i m p i a n t i m o d e r n i s s i m i , c o n u n l i v e l l o d i o t t i m i z z a z i o n e i n c r e d i b i l e e s i s t e m i d i m a n u t e n z i o n e a l t r e t t a n t o a v a n z a t i . S t i a m o i n f a t t i r a g i o n a n d o s u l l a p o s s i b i l i t à d i c r e a r e d e i c o r s i d i f o r m a z i o n e p e r c h i m a n t i e n e i c a m p i s p o r t i v i . L a c o m p e t e n z a e l a p r o f e s s i o n a l i t à s o n o i n f a t t i e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t i e c r e d o c h e s i a c o r r e t t o f o r m a r e i g i a r d i n i e r i e i m a n u t e n t o r i s u l l e n u o v e t e m a t i c h e e i n u o v i m a t e r i a l i " .