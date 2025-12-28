R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r e s i d e n t e L a R u s s a i n s i s t e e p e r q u e l l o c h e d i c e e p e r c o m e l o d i c e , s i d i m o s t r a a s s o l u t a m e n t e i n a d e g u a t o a r i c o p r i r e i l r u o l o d i p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o . M s i è l a f o r m a ‘ n o r m a l i z z a t a ’ d i u n a s t o r i a i n d e g n a e c e l e b r a r n e l a r i c o r r e n z a d e l l a s u a f o n d a z i o n e h a u n s i g n i f i c a t o p r e c i s o : d a r e u n s e n s o a d u n a n o s t a l g i a c h e a p p a r t i e n e s o l o a q u e l l i c o n i l b r a c c i o d e s t r o t e s o e l a m a n o a p e r t a , c h e u n s e n s o i n d e m o c r a z i a n o n l ’ h a m a i a v u t o . E d i c i a m o a l p r e s i d e n t e L a R u s s a d i l a s c i a r e s t a r e i l P c i e i s u o i e s p o n e n t i c h e d i a l o g a r o n o i n u n a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e c o n t r o l a q u a l e l ’ M s i s i o p p o s e , p e r c h é f i g l i d i c h i g r i d a v a e c o n t i n u a a g r i d a r e ‘ P r e s e n t e ’ a i r a d u n i n o s t a l g i c i " . L o a f f e r m a S t e f a n o V a c c a r i , d e p u t a t o d e l P d e s e g r e t a r i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a . " N o i - a g g i u n g e - s t a r e m o s e m p r e d a l l ’ a l t r a p a r t e d e l l a s t o r i a , q u e l l a c h e h a s a c r i f i c a t o m i g l i a i a d i c o m b a t t e n t i a l l e a t i , p a r t i g i a n i e p a r t i g i a n e c o m e i F r a t e l l i C e r v i d i c u i r i c o r r e o g g i l ’ 8 2 e s i m o a n n i v e r s a r i o d a l l a m o r t e , g i u s t i z i a t i d a i r e p u b b l i c h i n i f a s c i s t i . L o d o v r e b b e f a r e a n c h e L a R u s s a m a n o n h a i l c o r a g g i o d i f a r l o p e r c h é r e c i d e r e b b e l e s u e r a d i c i , a n z i c h é o n o r a r e c h i h a s a c r i f i c a t o l a v i t a p e r r e s t i t u i r e a l n o s t r o p o p o l o l i b e r t à , d e m o c r a z i a e d i g n i t à , q u e l l a l i b e r t à d i d i r e l e p a r o l e i n t o l l e r a b i l i c h e h a p r o n u n c i a t o d a q u a n d o è p r e s i d e n t e d e l S e n a t o ” .