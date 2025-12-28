R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i r i n g r a z i a r e c o l o r o c h e s i s o n o a l l a r m a t i , s o r p r e s i o p e r s i n o s e n t i t i ' d i s g u s t a t i ' p e r u n m i o v i d e o d i u n m i n u t o c i r c a , c a r i c a t o s u i m i e i s o c i a l e c o n c u i h o r i c o r d a t o , i n m a n i e r a a m i o a v v i s o g a r b a t a , l a n a s c i t a d e l M s i a v v e n u t a 7 9 a n n i f a . T u t t i m i h a n n o c o s ì c o n f e r m a t o ( o l t r e a d i n s i s t e r e e r r o n e a m e n t e s u i n e s i s t e n t i d o v e r i c o s t i t u z i o n a l i d e i p r e s i d e n t i d e l S e n a t o , c h e d i f a t t i d a s e m p r e r e s t a n o i s c r i t t i a u n G r u p p o p a r l a m e n t a r e ) l a l o r o v o l u t a i g n o r a n z a s u l l a s t o r i a d e l d o p o g u e r r a , s u l r u o l o d e l l a d e s t r a p o l i t i c a e p e r s i n o s u l l a c i r c o s t a n z a c h e a l f u n e r a l e d i G i o r g i o A l m i r a n t e , t r a s m e s s o i n d i r e t t a d a l l a R a i , p a r t e c i p a r o n o i v e r t i c i d e l P c i " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a . " M a q u e l l o c h e s o r p r e n d e - a g g i u n g e - è c h e s f u g g a a c h i s i è a d d i r i t t u r a ' i n d i g n a t o ' p e r i l r i c o r d o d e l l ’ a t t u a l i t à d e l l a f i a m m a t r i c o l o r e è c h e q u e s t o è i l s i m b o l o d e l p a r t i t o p i ù v o t a t o o g g i d a g l i i t a l i a n i . C o n b u o n a p a c e d i c h i p r e d i c a l e l i b e r t à g a r a n t i t e d a l l a C o s t i t u z i o n e m a v o r r e b b e i n r e a l t à a n n u l l a r e l a l i b e r t à d i c i v i l e e s p r e s s i o n e a c h i l i h a b a t t u t i n e i s e g g i e h a i d e e d i v e r s e d a l l e l o r o . G r a z i e d i a v e r r e s o m a n i f e s t o t u t t o q u e s t o " .