R o m a , 3 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o d i r e c h e h o l a m a s s i m a f i d u c i a n e l m i n i s t r o G i o r g e t t i , c h e s i è s e m p r e c o m p o r t a t o c o r r e t t a m e n t e . A t t a c c a r l o è f u o r i l u o g o . L o d i f e n d i a m o p e r c h é r i t e n i a m o c h e s i s i a s e m p r e c o m p o r t a t o c o r r e t t a m e n t e " . L o s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e l e a d e r d i F o r z a I t a l i a , A n t o n i o T a j a n i , a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i N o i M o d e r a t i , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u l l a q u e s t i o n e b a n c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l l e n o t i z i e s u l l ' i n d a g i n e d e l l a p r o c u r a d i M i l a n o s u l l ' o p s d i M p s s u M e d i o b a n c a . " P o s s i a m o a v e r e a v u t o o p i n i o n i d i v e r s e s u l l a q u e s t i o n e d e l G o l d e n P o w e r , s u l l a b a s e g i u r i d i c a , m a q u e s t o n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a c o r r e t t e z z a d e l s u o c o m p o r t a m e n t o . U n c o n t o s o n o l e s c e l t e p o l i t i c h e , u n c o n t o è l a c o r r e t t e z z a . R i b a d i s c o c h e i l m i n i s t r o G i o r g e t t i h a l a m i a p i e n a f i d u c i a e i l s o s t e g n o d i F o r z a I t a l i a . R e s p i n g i a m o a l m i t t e n t e l e a c c u s e c h e g l i v e n g o n o r i v o l t e " , h a a g g i u n t o T a j a n i .