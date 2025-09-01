T e l A v i v , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a c r i t i c a t o i l C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l e I d f , i l T e n e n t e G e n e r a l e E y a l Z a m i r , d u r a n t e u n a r i u n i o n e d e l g a b i n e t t o p o l i t i c o d i s i c u r e z z a . L o a p p r e n d e i l n o t i z i a r i o Y n e t , s e c o n d o c u i i l p r e m i e r h a c h i e s t o a Z a m i r d i " i n t e r r o m p e r e i b r i e f i n g m i l i t a r i c o n i m e d i a " , c h e , a s u o d i r e , " d a n n e g g i a n o l a c o e s i o n e e l o s p i r i t o c o m b a t t i v o e n o n s o n o l e g i t t i m i i n u n a d e m o c r a z i a " . N e t a n y a h u h a a g g i u n t o : " P o s s i a m o d i s c u t e r e i n a u l a , m a f u o r i a b b i a m o b i s o g n o d e l p u g n o d i f e r r o e d i u n f r o n t e u n i t o " .