T e l A v i v , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E r d o g a n è S i n w a r . I l Q a t a r è H a m a s . S i g n o r p r i m o m i n i s t r o , o n o i o l o r o . O i l p i e n o c o n t r o l l o i s r a e l i a n o , l a d i s t r u z i o n e d i H a m a s , l ' i n c o r a g g i a m e n t o a l l ' e m i g r a z i o n e d e l n e m i c o e l ' i n s e d i a m e n t o p e r m a n e n t e d i I s r a e l e , o p p u r e , D i o n o n v o g l i a , r e n d e r e i n u t i l e i l p r e z z o d e l l a g u e r r a " . L o h a d e t t o a B e n j a m i n N e t a n y a h u i l m i n i s t r o d e l l e F i n a n z e i s r a e l i a n o e d e s p o n e n t e d e l l ' e s t r e m a d e s t r a B e z a l e l S m o t r i c h d u r a n t e u n a c e r i m o n i a p e r l a f o n d a z i o n e d e l l ' i n s e d i a m e n t o d i " Y a t z i v " a G u s h E t z i o n , d u r a n t e l a q u a l e i l m i n i s t r o h a a t t a c c a t o l a t r a n s i z i o n e a l l a f a s e d u e d e l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a e l a s c e l t a d a p a r t e d e l l a C a s a B i a n c a d i i n c l u d e r e n e l B o a r d o f P e a c e l a T u r c h i a e i l Q a t a r , p a e s i e n t r a m b i c r i t i c i n e i c o n f r o n t i d e l l a g u e r r a d i I s r a e l e n e l l a S t r i s c i a .