R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i m p o r t a n t e c h e c i s i a u n c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . M a q u e s t i , c o m e l e i h a d e t t o s t a m a t t i n a , s o n o p r i m i p a s s i , n o n è u n a p a c e . T u t t i a b b i a m o r i c o n o s c i u t o g l i s f o r z i d i p l o m a t i c i d e i m e d i a t o r i , d a l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o a l Q a t a r , l ' E g i t t o , l a T u r c h i a , e t u t t i g l i a t t o r i d e v o n o r i s p e t t a r e l ' a c c o r d o d i t r e g u a e i m p e g n a r s i n e i p r o s s i m i p a s s i , s u c u i l ' U n i o n e E u r o p e a e l ' I t a l i a d e v o n o p o r t a r e u n c o n t r i b u t o d e c i s i v o . M a a t t e n z i o n e , u n a p a c e g i u s t a n o n s i g n i f i c a d i m e n t i c a r e i c r i m i n i d i q u e s t i a n n i d e l g o v e r n o d i N e t a n y a h u c h e g l i e s p e r t i h a n n o d e f i n i t o d i g e n o c i d i o e n o n s i p u ò d a v a n t i a q u e s t o n é d i m e n t i c a r e n é d a r e l ' i m p u n i t à " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l ' i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . " S e r v e s b l o c c a r e s u b i t o t u t t i g l i a i u t i u m a n i t a r i p e r G a z a . S e r v e i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d e i p a l e s t i n e s i i n q u e s t o p r o c e s s o p e r c h é d i p a c e s i p u ò p a r l a r e s o l o s e è g i u s t a v e r s o c h i è s t a t o o p p r e s s o . S o l o s e a s s i c u r a l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e s e p u n t a a i d u e p o p o l i e d u e s t a t i , e n t r a m b i c o n i l l o r o d i r i t t o d i e s i s t e r e e d i v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a " . " P e r q u e s t o t o r n i a m o a c h i e d e r v i d i d a r e u n s e g n a l e p o l i t i c o c o l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . O r a , c o m e h a n n o f a t t o 1 5 0 p a e s i e c o m e , g u a r d i , p r i m a l ' h o a s c o l t a t a , n o n c i s o n o s c u s e p e r c h é t u t t i s a p p i a m o c h e H a m a s d e v e e s s e r e d i s a r m a t a e c h e n o n p u ò e s s e r e n é g e s t i r e i l f u t u r o d i G a z a , m a a l t r i m e n t i l e i s t a a c c u s a n d o F r a n c i a e R e g n o U n i t o d i a v e r l e g i t t i m a t o H a m a s e s a p p i a m o c h e n o n è c o s ì . L e i p r i m a h a d e t t o c h e b i s o g n a m a n t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e s u l l a C i s g i o r d a n i a , m a n o n b a s t a . B i s o g n a m e t t e r e f i n e a l l e o c c u p a z i o n i i l l e g a l i , r a f f o r z a r e l ' a u t o r i t à p a l e s t i n e s e . N o i n o n c i s o t t r a r r e m o a l l a d i s c u s s i o n e d i q u a l e c o n t r i b u t o p o s s a d a r e l ' I t a l i a . H a d e t t o c h e n e p a r l e r e m o i n P a r l a m e n t o . B e n e . U n c o n t r i b u t o d a d a r e s o t t o i l c a p p e l l o d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r l a r i c o s t r u z i o n e a G a z a e p e r l a p a c e " .