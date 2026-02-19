Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Trump ora pretende che il suo club of peace, unorganizzazione privata di cui è padrone assoluto, addirittura vigili sulloperato delle Nazioni Unite. Una vergogna che avviene con il plauso di Orban e la silenziosa complicità del governo italiano". Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. "Il nostro ruolo, insomma, sarebbe quello di osservare chi dovrebbe vigilare sul mondo. E magari applaudire. Meloni e Tajani mettano fine a questa umiliazione, essere spettatori di un attacco pericoloso ai principi dellordine globale. E riportino lItalia dove deve stare, con i grandi Paesi europei, fedele alla Costituzione italiana e non alla dottrina Trump", aggiunge Provenzano.