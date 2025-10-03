R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e n t e n d o l e p a r o l e d i S a l v i n i h o c o m e l ' i m p r e s s i o n e c h e d a l l e p a r t i d e l g o v e r n o c i s i a m o l t o , t r o p p o n e r v o s i s m o . P e r c h é d a u n l a t o s e n t o n o d i d o v e r t e n e r e q u e s t a l i n e a d i v i c i n a n z a e s u b a l t e r n i t à a T r u m p a n c h e n e g l i e r r o r i c h e a b b i a m o v i s t o e c h e p u r t r o p p o c o n t i n u i a m o a v e d e r e i n P a l e s t i n a . D a l l ' a l t r o s i r e n d o n o c o n t o c h e l a m a g g i o r a n z a d e l P a e s e n o n è d ' a c c o r d o " . C o s ì E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A l l e a n z a v e r d e e s i n i s t r a a T a g a d à s u L a 7 . " L a m a g g i o r a n z a d e l P a e s e n o n n e p u ò p i ù d i a v e r e u n g o v e r n o i m m o b i l e , s o s t a n z i a l m e n t e f e r m o c h e n o n è s t a t o c a p a c e d i f a r e u n a s a n z i o n e a I s r a e l e e c h e a d d i r i t t u r a c i m i n a c c i a q u a n d o s c e n d i a m o i n p i a z z a . E c c o l e m i n a c c e d i s a n z i o n i d i S a l v i n i s v e l a n o l a p a u r a d i q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i e n o r m i : o g g i f a c c i a m o f a t i c a a n c h e a d i r e q u a n t e p e r s o n e s i a n o i n p i a z z a " , c o n c l u d e .