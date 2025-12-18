R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e a v e v o a n t i c i p a t o n e i g i o r n i s c o r s i , v o r r e i r a c c o n t a r e p i ù n e l d e t t a g l i o d e l v i a g g i o c h e h o c o m p i u t o a G e r u s a l e m m e E s t e i n C i s g i o r d a n i a t r a i l 2 4 e i l 2 8 d i n o v e m b r e c o n u n a d e l e g a z i o n e d i p a r l a m e n t a r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , L a u r a B o l d r i n i , M a u r o B e r r u t o , O u i d a d B a k k a l i , V a l e n t i n a G h i o , S a r a F e r r a r i . L a n o s t r a v i s i t a è i n i z i a t a c o n u n i n c o n t r o i m p o r t a n t e c o n i l P a t r i a r c a l a t i n o d i G e r u s a l e m m e , m o n s i g n o r P i z z a b a l l a , c h e c i h a r a c c o n t a t o d e l l a s i t u a z i o n e d i G e r u s a l e m m e , d e l l a C i s g i o r d a n i a , c o n g l i o c c h i r i v o l t i a G a z a . S o n o e m e r s e a l c u n e c o s e d i g r a n d e i n t e r e s s e e c h e n e l r a c c o n t o d i c i ò c h e a v v i e n e i n M e d i o O r i e n t e r i s c h i a n o d i p a s s a r e i n s e c o n d o p i a n o " . L o d i c e i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o . " L a p r i m a è c h e l a s i t u a z i o n e a G e r u s a l e m m e h a f o r t e m e n t e f r e n a t o i l f l u s s o d i p e l l e g r i n i c h e v a v e r s o i l u o g h i s a n t i . I l P a t r i a r c a d i G e r u s a l e m m e è a n c h e i l c u s t o d e d e i l u o g h i s a n t i d e l l a c r i s t i a n i t à - o s s e r v a l ' e s p o n e n t e d e m - a p a r t i r e d a l S a n t o S e p o l c r o , m a p o i a n c h e N a z a r e t h , B e t l e m m e , t u t t i l u o g h i c h e s o n o c o l l o c a t i n e l l a p a r t e e s t d i G e r u s a l e m m e o i n C i s g i o r d a n i a . N o n o s t a n t e o g g i s i a p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e q u e i l u o g h i m a n c a n o l e l i n e e a e r e e e s i è c r e a t o u n c l i m a d i p a u r a , a n c h e c o m p r e n s i b i l e , c h e f r e n a q u e s t o f l u s s o , c h e è n o n s o l o u n a i m p o r t a n t e a t t i v i t à e c o n o m i c a , m a n a t u r a l m e n t e u n ' a t t i v i t à d i c a r a t t e r e s p i r i t u a l e f o n d a m e n t a l e p e r c h i c r e d e . C ' è u n a l t r o a s p e t t o c h e è e m e r s o d a l l a d i s c u s s i o n e " . " S i r a c c o n t a s e m p r e c o m e l o s c o n t r o t r a I s r a e l e e i l m o n d o a r a b o - p a l e s t i n e s e s i s o v r a p p o n e a u n o s c o n t r o t r a m o n d o e b r a i c o e m o n d o i s l a m i c o . S i d i m e n t i c a c o n q u e s t o u n f a t t o d a n o n t r a s c u r a r e : u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d i a r a b i è d i r e l i g i o n e c r i s t i a n a , g r e c o - o r t o d o s s a o c a t t o l i c a . N e l l a p e r s e c u z i o n e c h e c o l p i s c e i l m o n d o p a l e s t i n e s e - n o n c h e q u e s t o c a m b i m o l t o r i s p e t t o a l t e m a d e i d i r i t t i u m a n i , m a c a m b i a m o l t o r i s p e t t o a l l a n a r r a z i o n e - m o l t i t r a i p e r s e g u i t a t i s o n o c r i s t i a n i . S p e s s o c i a c c u s a n o d i o c c u p a r c i d e l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e t r a s c u r a n d o l e p e r s e c u z i o n i d i c r i s t i a n i n e l m o n d o - c o n c l u d e O r l a n d o - e c c o , p r o p r i o t r a i p a l e s t i n e s i c i s o n o c r i s t i a n i c h e f a n n o p a r t e d i q u e l l a g a l a s s i a d i p e r s e g u i t a t i " .