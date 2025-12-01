R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a C i s g i o r d a n i a è u n a z o n a d o v e s i s t a c e r c a n d o d i r e n d e r e i m p o s s i b i l e l a v i t a a i p a l e s t i n e s i e t r a i m o d i p e r f a r e q u e s t o c ' è a n c h e i l f a t t o d i m e t t e r e c a n c e l l i o g n i p o c h e c e n t i n a i a d i m e t r i . S i a m o r i m a s t i c h i u s i d e n t r o u n v i l l a g g i o c o n u n a c o d a d i m a c c h i n e e i n m e z z o a q u e s t e l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o l a n c i a v a b o m b e , c h e p o i a b b i a m o c a p i t o f o s s e r o s o n o r e . N o n è u n a e s p e r i e n z a g r a d e v o l e . I l n o s t r o a u t i s t a c i h a p o r t a t o i n u n a s t r a d a l a t e r a l e d o v e u n a f a m i g l i a p a l e s t i n e s e c i h a f a t t o e n t r a r e i n c a s a f i n o a q u a n d o n o n è t e r m i n a t o q u e s t o r a i d . D o p o d i c h é s i a m o r i e n t r a t i i n a l b e r g o . S e n z a n e s s u n a p o l e m i c a , a b b i a m o l e t t o u n c o m u n i c a t o d e l l a F a r n e s i n a s e c o n d o i l q u a l e s a r e m m o s t a t i p r e l e v a t i c o n d u e a u t o b l i n d a t e m a n o i s i a m o t o r n a t i i n a l b e r g o c o l n o s t r o p u l m i n o e c o n l ' a i u t o d e l c o n s o l e c o n c u i e r a v a m o i n c o n t a t t o . M a n o n c ' è s t a t o n e s s u n i n t e r v e n t o d i f o r z e s p e c i a l i " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d , A n d r e a O r l a n d o , a d U n G i o r n o d a p e c o r a s u R a i R a d i o 1 .