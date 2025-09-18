R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i a m o d i s p o n i b i l i a r i p r e n d e r e i l a v o r i s e n z a l e c o m u n i c a z i o n i d e l g o v e r n o s u l l a s i t u a z i o n e a G a z a e c o n f i d i a m o c h e i n q u e s t e o r e , e f i n o a m a r t e d ì , F o n t a n a s a r à i n g r a d o d i d a r e d a t a e o r a r i o d e l l e c o m u n i c a z i o n i " . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d C h i a r a B r a g a d o p o u n i n c o n t r o d e i c a p i g r u p p o d i o p p o s i z i o n e c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a . " I l P a r l a m e n t o h a i l d o v e r e e i l d i r i t t o d i d i s c u t e r e e d i f a r l o d i f r o n t e a l l a p r e s e n z a p i ù a u t o r e v o l e d e l g o v e r n o " , h a c h i a r i t o B r a g a .