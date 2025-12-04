T e l A v i v , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a a n n u n c i a t o l a n o m i n a d e l s u o c o n s i g l i e r e m i l i t a r e , R o m a n G o f m a n , a p r o s s i m o c a p o d e l l ' a g e n z i a d i i n t e l l i g e n c e M o s s a d . L ' a t t u a l e c a p o , D a v i d B a r n e a , d o v r e b b e c o n c l u d e r e i l s u o i n c a r i c o a g i u g n o , d o p o a v e r c o m p l e t a t o u n m a n d a t o d i c i n q u e a n n i . L ' u f f i c i o d e l p r e m i e r h a d i c h i a r a t o c h e " G o f m a n è u n u f f i c i a l e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o . L a s u a n o m i n a a c o n s i g l i e r e m i l i t a r e d e l p r i m o m i n i s t r o n e l m e z z o d e l l a G u e r r a d i R e d e n z i o n e ( n u o v o n o m e u f f i c i a l e d e l l a g u e r r a i s r a e l i a n a a G a z a ) h a d i m o s t r a t o c h e p o s s i e d e e c c e z i o n a l i c a p a c i t à p r o f e s s i o n a l i , a p a r t i r e d a l s u o r a p i d o i n s e d i a m e n t o f i n o a l s u o i m m e d i a t o e s i g n i f i c a t i v o c o i n v o l g i m e n t o n e i s e t t e f r o n t i d i g u e r r a " .