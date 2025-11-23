T e l A v i v , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a c o n f e r m a t o c h e l e I d f h a n n o c o l p i t o i n u n r a i d a B e i r u t i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d i H e z b o l l a h , A l i T a b t a b a i , c h e " h a g u i d a t o l a f o r m a z i o n e e l ' a r m a m e n t o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a " . S e c o n d o l a d i c h i a r a z i o n e , " i l p r i m o m i n i s t r o N e t a n y a h u h a o r d i n a t o l ' a t t a c c o s u r a c c o m a n d a z i o n e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a e d e l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f . I s r a e l e è d e t e r m i n a t o a d a g i r e p e r r a g g i u n g e r e i s u o i o b i e t t i v i o v u n q u e e i n q u a l s i a s i m o m e n t o " .